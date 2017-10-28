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Özgürgün: “Büyük Türk Milleti’nin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkleri..."

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Özgürgün: “Büyük Türk Milleti’nin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkleri..."
Başbakan Hüseyin Özgürgün, Türkiye’nin en büyük bayramının Kıbrıs Türk halkının da bayramı olduğunu belirterek, “Büyük Türk Milleti’nin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkleri olarak Cumhuriyet Bayramı’nı gururla kutluyoruz” dedi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Özgürgün, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “en büyük eserim” diye ifade ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin  kuruluşunun 94’üncü yıl dönümünü, Anavatan Türkiye ile aynı coşku ve duygu bütünlüğü içinde kutlamanın heyecan ve gururu içinde olduklarını kaydetti.

Başbakan Özgürgün, büyük Türk Milleti’nin, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, vatanını işgal etmek isteyen güçlere karşı, mazlum milletlere de varoluş yolunda cesaret örneği veren, bir kurtuluş savaşı yaparak kazandığı büyük zaferini, milli iradeyi esas alan cumhuriyeti ilan ederek taçlandırdığını vurguladı.

Başbakan Özgürgün, “Atatürk’ün çizdiği hedefler doğrultusunda, inanç ve özveriyle, birlik ve beraberlik içinde çalışarak ulaşılan bugünkü Türkiye Cumhuriyeti, Türk Ulusu ve Türk dünyasına  ilham ve güç kaynağı olmuştur. Atatürk’ün Türk Milleti’ne bıraktığı en kıymetli miras olan cumhuriyet, Türk Ulusu’nu birbirine kenetlerken, gelişen ve büyüyen Türkiye’yi de ayakta tutan en büyük yapı taşıdır” dedi.

Özgürgün, Anavatan’ın, cumhuriyetin ilanıyla birlikte kalkınma, ilerleme ve modernleşme yolunda çok önemli mesafeler kat ederek, bugün modern dünyanın saygın ülkelerinden biri haline gelmesinden, Kıbrıs Türk halkının  da büyük onur duymakta olduğunu vurgulayarak, bölgesinde ve küresel alanda, gücü ve belirginliği her geçen gün daha da hissedilen Türkiye Cumhuriyeti’nin, KKTC’yi ve devleti, daha refah bir geleceğe kavuşturma hedeflerinde en büyük destekçi  ve güvence olduğunu ifade etti.

Başbakan Özgürgün mesajında şunları kaydetti:

“Anavatanımızdan aldığı güç ve destekle geleceğe emin adımlarla ilerleyen genç cumhuriyetimiz de kısa süre sonra, 15 Kasım’da, 34. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Halkımızı daha refah yaşam koşullarına kavuşturma hedefimizde ilerlerken, Cumhuriyet’in kazandırdığı değerleri koruyarak, Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerlemeye, Anavatan’dan aldığımız ilham ve destekle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu anlamlı günde, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, Cumhuriyetin 94. yılını idrak ediyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Tüm Türk Ulusu’nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutlarım”.

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