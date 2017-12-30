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Özgürgün daha refah günlere hep birlikte kavuşmamızı diliyormuş

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Özgürgün daha refah günlere hep birlikte kavuşmamızı diliyormuş
Özgürgün’ün yeni yıl mesajı

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, 2017 yılında ülke için yaşanan güzel gelişmelerin ve girişimlerin aynı enerji ve kararlılıkla devam etmesini, daha refah günlere hep birlikte kavuşulmasını diledi.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Özgürgün, yeni yıla yepyeni umutlar ve daha güzel bir gelecek yaratma beklentisiyle girerken, acısıyla tatlısıyla bir yılın daha geride bırakılmakta olduğuna dikkat çekti.

 “2018 yılına girerken, halkımızı 7 Ocak 2018’de yapılacak olan Erken Genel Seçimler beklemektedir. Seçim sonrasında ülkemizdeki siyasi dengeler her ne şekilde değişirse değişsin, devletimize olan inançla Kıbrıs Türk halkını, geleceğinden güven duyacağı, başta ekonomik kalkınma olmak üzere, daha iyi, daha çağdaş, daha refah ve daha aydınlık günlere kavuşturmak için çalışacağız” diyen Özgürgün, halkın sağduyu ile hareket ederek en demokratik ve çağdaş şekilde seçim sınavını vereceğine yürekten inandığını kaydetti.

Özgürgün şöyle devam etti:

“Yeni yıla girerken, tüm enerjimizle ülkemizi her alanda daha iyi noktalara taşımak, halkımızı hak ettiği refah düzeyine ulaştırmak ve halkın tüm kesimleriyle diyalog içerisinde akılcı, yapıcı ve halka hizmet odaklı politikalar üretmek en asli görevimiz olacaktır. Anavatan Türkiye ile aramızdaki güçlü bağlar ve yürüttüğümüz işbirliğinin 2018’de daha da sağlamlaşarak sürdürüleceği, ülkemizi kalkındıracak daha büyük projelerin hayata geçeceği bir yıl olacağı inancındayım.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm halkımızın yeni yılını kutlar, başta Ülkemiz ve Anavatan Türkiyemiz olmak üzere, bütün insanlık için huzur, refah, sevgi, ve hoşgörünün hakim olduğu, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği bir yıl olması temennisiyle, 2018 yılının güzel gelişmelere vesile olmasını dilerim.”

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