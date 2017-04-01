Özgürgün: "Daha yapacak çok işi vardı"

Tedavi gördüğü Ankara’da yaşamını yitiren Dışişleri Bakanlığı diplomatlarından Uğur Umar bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Cenazesi dün Ankara’dan KKTC’ye getirilen Umar için saat 10:30’da Dışişleri Bakanlığı’nda tören düzenlendi. Törene Umar’ın ailesi, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu temsilen Vekili Hamza Ersan Saner, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, bazı milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığı çalışanları, Umar’ın sevenleri katıldı.

Törende Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, Dışişleri Bakanı Vekili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner ile Başbakan Hüseyin Özgürgün birer konuşma yaptılar. Ardından dua okundu.

Umar’ın cenazesi Lefke’de öğlen namazının ardından defnedilecek.

Dışişleri Bakanlığı’nda üstlendiği bir çok görevin yanı sıra Strazburg Temsilciliği ve İzmir Konsolosluğu görevlerinde KKTC’yi temsil eden Umar son olarak Abu Dhabi temsilciliğine atanmış, göreve başlamasından hemen önce ani bir şekilde rahatsızlanarak Ankara’da tedavi altına alınmıştı.

LAKADAMYALI

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı konuşmasında, Dışişleri Bakanlığı mensupları olarak bugün büyük bir acı yaşadıklarını kaydetti. Çok değerli bir diplomat olan Uğur Umar’ı zamansız kaybettiklerini belirten Lakadamyalı, “Her şeyden önce güler yüzlü güzel kalpli iyi bir dost ve kardeşimizi kaybettik” diye konuştu.

Umar’ın Bakanlık bünyesinde çok sevdiği ülkesine uzun yıllar çeşitli görevlerde hizmet verdiğini ifade eden Lakadamyalı, Umar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve mesai arkadaşlarına ise baş sağlığı ve sabır diledi.

SANER

Dışişleri Bakanlığı Vekili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner de tarif edilemez bir acı içerisinde olduklarını kaydetti ve Umar’a rahmet diledi.

Umar ile aynı kuşağın insanı olduklarını kaydeden Saner, Umar’ın Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bir çok bölümde başarıyla çalıştığını söyledi ve Umar’ın dinamik kişiliği ve çevresiyle olan uyumunu hep takdir ettiklerini kaydetti.

Saner Umar’a Allah’tan rahmet ailesine ise baş sağlığı diledi.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Hüseyin Özgürgün de, Umar’ı zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduğunu belirtti ve Umar’la Strazburg’da uzun süre mesaileri olduğunu kaydetti.

O dönemdeki ülke sevgisi, çalışma azmiyle, Avrupa Konseyi’nde elde ettikleri temsilciliğin kazanılmasında ve devam ettirilmesinde Umar’ın önemli rolü olduğunu kaydeden Özgürgün, Umar’ın değerli dürüst çalışkan bir insan olduğunu söyledi.

Umar ile hem mesai arkadaşı olarak hem de Dışişleri Bakanı olduğu dönemde ciddi bir mesai yaptığını belirten Özgürgün, ülkenin önemli bir değerini, ülkesini seven, çalışkan dürüst bir insanını kaybettiğini dile getirdi.

Zamansız ve ani ölümlerin daha yürek parçalayıcı olduğunu kaydeden Özgürgün “Daha yapacak çok işi vardı” dedi.