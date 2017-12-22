Özgürgün davası banka tanıklığı olmadan sonuçlandı

Başbakan Hüseyin Özgürgün ile eşi Dilek Özgürgün boşandı, ancak, mahkemede dinlenmesi beklenen İş Bankası Gönyeli Şubesi Müdürü Hüseyin Öksüz’ün "yapılan anlaşma gereği" tanıklık etmesine gerek kalmadan davanın sonuçlandığı duyuruldu.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün özel hesabındaki banka hesaplarını gündeme taşıyan mahkemesi sonuçlandı.



Başbakan Hüseyin Özgürgün ile eşi Dilek Özgürgün boşandı, ancak, mahkemede dinlenmesi beklenen İş Bankası Gönyeli Şubesi Müdürü Hüseyin Öksüz’ün "yapılan anlaşma gereği" tanıklık etmesine gerek kalmadan davanın sonuçlandığı duyuruldu.

Başbakan Özgürgün'ün davası bugün görüşüldü. Dava için adaya gelen Dilek Özgürgün mahkeme salonuna Avukatı Boysan Boyra ile gelirken, Başbakan Özgürgün ise mahkeme salonuna avukatları Şefik Aşçıoğluları, Süleyman Dolmacı ve Savaş Atakan ile birlikte geldi.

Yargıç Vedia Berkut Barkın huzurunda görülen davada Özgürgün’ün avukatı Süleyman Dolmacı söz alarak boşanma konusunda "anlaşma sağlandığını" belirtti.

Daha sonra söz alan Avukat Boysan Boyra da karşılık uzlaşı ve imzalanan senet hakkında bilgi verdi.



Başbakan Özgürg​​​​​​ün, banka hesaplarından bir günde çektiği 700 bin dolar ile siyasi gündeme gelmiş, bu yönde kamuoyuna açıklama yapması istenmişti.



Özgürgün, banka hesabındaki bu hareketlere yönelik sessizliğini halen koruyor.

(Kamalı Haber)