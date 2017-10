Özgürgün: Devletten alacağı olan herkes alacağını aldı

UBP Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün, partisinin iktidarda olduğu bir buçuk yıllık sürede ülkede hiçbir ekonomik sıkıntı kalmadığını ayrıca devletin hiçbir borcu bulunmadığını belirtti.

Özgürgün, ülkedeki tüm sıkıntıların hükümet olarak aldıkları ekonomik tedbirler ve Türkiye ile yapılan protokoller sayesinde aşıldığını vurguladı.

Hükümet ortağı ile uyumlu bir şekilde hükümet ettiklerini belirten Özgürgün, önümüzdeki seçimlere kadar hükümetin devam edeceğini belirtti.

Ulusal Birlik Partisi'nin tüm ilçelerden kadın kolları Lefkoşa'da biraraya geldi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen buluşmaya Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün de katıldı.

DURSUN OĞUZ

Etkinlikte, ilk olarak UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz selamlama konuşması yaptı.

Oğuz, parti olarak zaman zaman etkinlikler düzenlediklerini belirterek bu etkinliklerin partililerin her an her yerde birlikte olduklarının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Önemli olanının gönül birliği olduğuna da dikkti çeken Dursun Oğuz “Sizlerin verdiği güçle buralara geldik ama yeterli değil, el birliğiyle daha ileriye gitmek için çalışacağız” dedi.

“Ulusal Birlik Partisi olmadan hem biz hem de KKTC kaybeder” diyen Oğuz, tek yapılması gereken şeyin partililerin birbirine güvenmesi ve tek hedefe kilitlenmesi olduğunu vurguladı.

TANGÖR ÖZGÜRGÜN

Etkinliğin gerçekleştirilmesinde öncülük eden Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün annesi Tangör Özgürgün de, Mayıs ayında tüm ilçeleri gezerek kadın kolları ile görüştüklerini belirterek bu ziyaretlerde tüm ilçeler olarak biraraya gelme sözü verdiklerini hatırlattı.

Tangör Özgürgün tüm kadın kolları üyelerine etkinliğe katıldıkları için teşekkür etti. Etkinlikte daha sonra 6 ilçenin kadın örgütlerinin başkanlarına çiçek takdim edildi. Ardından partinin tek kadın milletvekili İzlem Gürçağ kürsüye gelerek bir konuşma yaptı.

Konuşmasında genel seçimlere çok kısa bir zaman kaldığına işaret eden Gürçağ, zamanı en iyi şekilde dğerlendirmek gerektiğine dikkati çekti.

Kadının siyasette itici güç olduğunu da belirten Gürçağ, “Emek verilerek aşılamayacak hiçbir şey yoktur” diye konuştu.

Daha sonra Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün, kadın kolları üyelerine hitap etti.

Özgürgün, sadece bir partinin değil bir ülkenin ayakta durmasını sağlayanın kadınlar olduğuna dikkati çekerek kadınlar arasındaki birlikteliğin önemine işaret etti.

Konuşmasında UBP’nin ülkenin en büyük gücü olduğunu da vurgulayan Özgürgün, partinin hükümette olmadığı dönemlerde ülkenin sıkıntı çektiğini söyledi.

Özgürgün, parti olarak kadınlara seçme ve seçilme hakkı aynı zamanda temsiliyetini sağladıklarını kaydederek UBP’nin bu kararları mecliste de hayata geçireceklerini söyledi.

50 kişilik seçim listesinde en az 15 tane kadın olması zorunluluğu bulunduğuna da dikketi çeken UBP Genel Başkanı Başbakan Özgürgün, en çok kadın milletvekilini meclise gönderme hedefinde olduklarını belirtti.

Özgürgün, kadınların bürokrasideki temsiliyetinin yarıdan fazla olduğunu ancak bunun siyasette de devamının önemli ve gerekli olduğunu söyledi.

İktidarda oldukları bir buçuk yıl içerisinde ülkede hiçbir ekonomik sıkıntı kalmadığını ayrıca devletin hiçbir borcu bulunmadığını belirten Özgürgün, ülkedeki tüm sıkıntıların hükümet olarak aldıkları ekonomik tedbirler ve Türkiye ile yapılan protokoller sayesinde aşıldığını vurguladı.

Özgürgün, “Devrim sayılacak birçok yatırıma imza atıık, ödemeler dengesinde artıya geçtik. Devlet bütçesinde artı var. varolan kaynakları harekete geçirdik. Bugün UBP-DP hükümeti hiçbir borcu olmayan mali hiçbhir sıkıntı çekmeyen bir noktaya geldi, devletten alacağı olan herkes alacağını aldı” dedi.

Hükümet ortağı ile uyumlu bir şekilde hükümet ettkilierini belirten Özgürgün önümüzdeki seçimlere kadar hükümetin devam edeceğini vurguladı.

Ulusal Birlik Partisi’nin olmadığı hükümetlerin ülkeye hiçbir şey veremediğini hatta maaş ödeyemez duruma geldiğini belirten Özgürgün, “Şu an Türkiye’den en az katkıya ihtiyaç duyulduğu dönemdeyiz” dedi.