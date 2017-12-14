Özgürgün, doğu Kudüs’ün Filistin'in başkenti ilan edilmesine destek belirtti

“İSRAİL’İN BÖLGEDE ALDIĞI KARARLAR DÜNYA BARIŞINA TEHDİT OLUŞTURUYOR”“KKTC'Yİ TANIYAN VE BÜYÜKELÇİLİĞİ BULUNAN ANAVATAN TÜRKİYE'NİN CUMHURBAŞKANI’NA KARŞI YAPILAN BU EYLEM KABUL EDİLEMEZ”“KKTC YASALARI ÇERÇEVESİNDE GEREKEN GİRİŞİM SAVCILIĞA YAPILDI”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nden sonra yayımlanan sonuç bildirgesinde Doğu Kudüs’ün Filistin'in başkenti ilan edilmesine destek belirterek, İsrail’in bölgede aldığı kararlar ile “Dünya barışına tehdit oluşturduğunu” söyledi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kudüs’le ilgili gelişmeler ve bir gazetede yayınlanan görsele ilişkin İHA’ya açıklama yaptı.

“HER ETKİYE EŞİT VE ZIT YÖNDE BİR TEPKİ VARDIR”

Başbakan Özgürgün, şöyle konuştu:

“Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan edip büyükelçiliğini de Tel Aviv’den Kudüs'e taşırsanız, bunun cevabı da size bu şekilde gelir ve buna da hiç bir şekilde tepki veremezsiniz, hiçbir şekilde buna ‘ne yapıyorsunuz’ diye de soramazsınız.

Çünkü çok basit bir fizik kuralıdır. Yıllardır kanıtlanmış bir hareket kuralıdır. Her etkiye eşit ve zıt yönde bir tepki vardır.

Dolayısıyla siz bir etki yaparsanız bu bir şekilde geri cevabını alır. Hiçbir kural tanımayan, hiçbir şekilde o bölgede barışı sağlayamayan, hatta kan dökülmesine yol açacak adımlar atarsanız, size de karşılık olarak bir tepki gelecektir.

Bu da işte İslam İşbirliği Teşkilatı'nın almış olduğu bu karardır. Burada, hareketi başlatan ve yapanlar bunun sorumluluğunu taşımaktadır.”

Başbakan Özgürgün, “Tabii ki bölgemiz de buraya çok yakın. Kıbrıs da buraya çok yakın. Bu gelişmeler bölgedeki barışa Ortadoğu'nun genel barışına, hatta dünya barışına tehdit oluşturmaktadır. İnşallah bu adımlardan yanlış alınmış kararlardan geri dönülür ve bu şekilde yeni ciddi kan dökülmesine kadar varabilecek çatışmalara, olaylara meydan verilmez" şeklinde konuştu.



“GEREKEN YAPILACAK”

Bir gazetede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan görsele ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Özgürgün, “Azınlık olan bir grubun Anavatan ile aramızı açmaya dönük bu hareketine karşı gereken yapılacak” dedi.



“KKTC YASALARI ÇERÇEVESİNDE GEREKEN GİRİŞİM SAVCILIĞA YAPILDI”

Başbakan Özgürgün, KKTC yasaları çerçevesinde işlemelerin ivedilikle başlatılması için savcılığa gereken girişimi ve yazışmanın yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

“Yaptıkları, KKTC ile Anavatan arasını bozmaya çalışmaktır. Bu anlamda biz bu şekilde bir aşağılamanın Anavatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı’na değil, hiç bir devlet adamına yapılmaması gerektiğini net olarak söylüyoruz.

Bunu yapanlar KKTC’de maalesef hiçbir şeyi temsil etmiyor. Hiçbir şekilde kabul ve onay görmüyor, yaptıkları sadece KKTC ile Anavatan Türkiye'nin arasını bozmaya çalışmaktır.”



“KABUL EDİLEMEZ…”

Yasalar çerçevesinde gereken neyse en ciddi şekilde yapılacağını vurgulayan Özgürgün, KKTC’de, KKTC'yi tanıyan ve Büyükelçiliği bulunan Anavatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı’na karşı yapılan bu eylemin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün şöyle devam etti:

“Bunu yapanlar her ne şekilde olursa olsun, bu devletin yasalarına, kurallarına ve diplomatik ahlaka uygun bir şekilde davranmalıdırlar. Burada elçilik açmış bir ülkenin, ki bu ülke bizim anavatanımızdır kendilerine göre belki olmayabilir ama bu küçük azınlık bile burada elçilik açmış bir ülkenin cumhurbaşkanına bu şekilde aşağılayıcı bir şekilde hareket edemez. Bunun için yasalarımız çerçevesinde gerekeni yaptık, girişimlerimizin de takipçisi olacağız.”

