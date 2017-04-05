Özgürgün: "Dönülecek olan masa, Cenevre'deki masadır"

Başbakan Özgürgün, Rum Meclisi’nin Enosis’i kutlama kararını Rum Eğitim Bakanlığı’nın uhdesine verecek olmasının ise bir aldatmaca olduğunu belirtti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs görüşmelerinin, Rum-Yunan tarafının “ara” talebi nedeniyle Cenevre’de beşli konferansta kaldığını anımsatarak, görüşmelerin, Rum Meclisi’nin Enosis’i kutlama kararını geri çekmesinin ardından, Cenevre’de kaldığı yerden başlayabileceğini söyledi.

Başbakan Özgürgün, Rum Meclisi’nin Enosis’i kutlama kararını Rum Eğitim Bakanlığı’nın uhdesine verecek olmasının ise bir aldatmaca olduğunu belirtti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Özgürgün, Ada TV’de Erkan Eğmez’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cenevre’de yapılan beşli konferansa ara verilmişken, Rumların, beşli konferansa dönmemeyi teyit edercesine Enosis’i kutlama kararını meclisten geçirdiğini belirten Başbakan Özgürgün, Enosis’in bir felaket tabiri olduğunu, bunun, “benim anlaşma, görüşme niyetim yok, niyetim adayı Yunanistan’a bağlamak, masadaki görüşmeleri de kerhen yapıyorum” demek olduğunu kaydetti.

“ORTAK KARAR VAR”

Liderler arasında önceki gün yapılan yemekli görüşmeye karşı çıktıklarını, Rumların Enosis kararını geri çekmeden, müzakere tarihi çıkmasının beklenemeyeceğini ifade eden Özgürgün, Rum Meclisi’nin aldığı kararı geri çekmeden görüşmelerin başlayamayacağını, bu konuda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Türkiye ile ortak kararları olduğunu söyledi.

Cenevre’ye anlaşma niyetiyle gittiklerini, ancak Rum ve Yunan tarafının ara istediğini kaydeden Özgürgün, “Rum tarafı, o masaya olası dönüşü ortadan kaldırmak için Enosis kararı alıyor. Bu karar ortadan kalkmadan masaya dönülmesi mümkün değil. Beşli konferansta kaldık. İki lider görüşmeye mi başlayacak? Biz, Cenevre’de ara verme pozisyonundaydık. Oradan devam edecek. Ama bunu devam ettirmemek için Enosis kararı alıyorlar” dedi.

“DÖNÜLECEK OLAN MASA, CENEVRE’DEKİ MASADIR”

Yarım kalan beşli konferanstan dönülüp, tekrar iki liderin mi görüşeceğini soran Başbakan Özgürgün, “Bu tamamen kandırmaca, uydurmaca. Sayın Cumhurbaşkanı da bu noktada, masaya dönme koşullarında bizimle aynı fikirde açıklama yapıyor. Dönülecek olan masa, Cenevre’deki masadır, beşli konferansın yarım kaldığı, ara verilen masadır. Lefkoşa’daki masa değil” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın masadan kalkmadığını, Rum tarafı ve Yunanistan’ın erteleme istediğini, BM’nin ve Özel Danışman Espen Barth Eide’nin bu konuda samimiyetsiz davrandığını ve Türk tarafını suçladığını kaydeden Özgürgün, Rum Meclisi’nin, Enosis’i kutlama kararını Eğitim Bakanlığı yetkisine vermesinin ise trajikomik bir durum olacağını söyledi.

Başbakan Özgürgün, “Bunlar zaten yasayı geçirmiş, yasayı birisi yürütecek, meclis yürütemez ki, yürütmeye gönderiyorlar. Bizi çocuk zannediyorlar, kandıracaklar. Siyasetin ‘s’sinden dahi anlamayan biri, meclis kararının hükümet, bakanlık tarafından uygulanacağını bilir. Bu kandırmacadır. Esas mesele Enosis kararının meclisten kaldırılmasıdır” dedi.

“ENOSİS ZİHNİYETİ İLE HER ŞEYE SAHİP ÇIKIYORLAR”

Rumların, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının da çözüm konusunda samimiyetsiz olduğunu gösterdiğini, Ada etrafındaki olası doğal zenginliklerin iki halka eşit ait olduğunu vurgulayan Başbakan Özgürgün, Rum tarafının Enosis zihniyetiyle her şeye sahip çıktığını, elbette buna tepki koyacaklarını ve anlayacakları dilden konuşmak gerektiğini kaydetti.

Özgürgün, “Doğru, net ve anlayacakları dilden konuşmak lazım. O da nedir; ‘eğer sen böyle bir hareket yaparsan ben de karşılığını veririm, ben de yaparım, gerekirse de buna müdahale ederim.’ Geri adım atmanın bize bir şey kazandırdığını bugüne kadar hiç görmedim, hiçbir kazanım elde edemedik, somut ‘evet’ çıkan karara rağmen Annan Planı da buna dahildir. Yüzde 65 ile ‘evet’ var yine suçlandık” diye konuştu.

“ÖNEMLİ PROJELER GÜNDEMDE”

Hükümet uygulamalarına da değinen Başbakan Özgürgün, kendi bütçesini kullanan hükümetin önünü görebildiğini ve projelerini hayata geçirebilecek durumda olduğunu, projelerin başını önemli yol projelerinin oluşturduğunu, limanların da gündemde olduğunu, mobese sisteminde son aşamaya gelindiğini anlattı.

“HAZİRANA KADAR ÖNEMLİ YASALAR…”

Başbakan Özgürgün, yapısal ve yasal dönüşümlerle ilgili Meclis’ten geçecek yasalar olduğunu, haziran sonuna kadar önemli yasaların hazırlanacağını belirterek, yeni cezaevi ile Lefkoşa ve İskele’de yeni hastanenin temellerinin yakın zamanda atılacağını söyledi.

TÜRKİYE’DEN ELEKTRİK

Türkiye’den elektrik getirilmesinin hükümetin gündeminde olduğunu ifade eden Özgürgün, Türkiye’den suyu getirdikleri gibi, kablo ile elektriği de getireceklerini, elektriğin gelmesi ile üretim maliyetlerinin düşeceğini ve elektriğin ucuzlayacağını kaydetti.

Türkiye’den gelen suyun tarımda da kullanılması için, konuyu TC Başbakanı Binali Yıldırım ile görüştüğünü ve Yıldırım’ın, Mesarya ve Güzelyurt sulama projesinin hayata geçmesi için gerekli talimatı verdiğini, bu konuda Türkiye ve KKTC’de çalışmaların başladığını açıkladı.

Hükümetin uyum içinde çalıştığını belirten Başbakan Özgürgün, halka hizmet odaklı çalıştıklarını, halkın da bunu beklediğini sözlerine ekledi.