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Özgürgün: Esnafın sorunlarının çözümüne önem veriyoruz

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Özgürgün: Esnafın sorunlarının çözümüne önem veriyoruz
Başbakan Hüseyin Özgürgün, esnafın sorunlarının çözümüne önem verdiklerini belirterek, orta gücü temsil eden ve geniş tabana yayılan bu kesimdeki olumlu ve mutlu havanın mutlaka ülke gündemine yansıdığını söyledi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, KKTC Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’a vekalet eden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ile Başbakanlık Müsteşarı Olgun Amcaoğlu da hazır bulundu.

 

Başbakan Hüseyin Özgürgün, kabulde yaptığı açıklamada, çok önemli bir kesimin temsilcilerini ağırlamaktan memnun olduğunu belirtti.

 

Çalışan nüfusun yaklaşık üçte birini temsil eden bu kesimin orta gücü temsil ettiğini ve geniş tabana yayıldığını belirten Başbakan Özgürgün, bu alandaki olumlu ve mutlu havanın mutlaka ülke gündemine yansıdığını söyledi.

 

Esnaf ve Sanatkarlar Federasyon Yasası’nın Meclis’ten geçmesi için gereğinin yapılacağını ve yasanın önemini anlattığını ifade eden Başbakan Özgürgün, hükümet olarak esnafın sorunlarının çözümüne önem verdiklerini, aşılamayacak sorun olmadığını, sadece zaman gerektiren bazı çözümlerin oyalayabileceğini kaydetti.

 

Kemal Altuncuoğlu kabulde yaptığı açıklamada, ülkede en çok istihdamı sağlayan kesimin esnaf ve sanatkarlar olduğunu, önemli sıkıntıları bulunduğunu belirterek, Başbakan Özgürgün’e esnafın sorunlarının çözümüne yönelik çabalarından dolayı yaklaşık 30 bin üyesi adına teşekkür etti.

 

Başbakan Özgürgün ve bakanların imzaladığı protokollerden esnaf olarak çok mutlu olduklarını, Türkiye ile son imzalanan esnaf ve sanatlarla ilgili protokolün esnafın önünü açtığını dile getiren Altuncuoğlu, 20 Nisan’dan itibaren, esnafa 150 bin TL’ye kadar yüzde 5 faiz ile 5 yıl vadeli kredi sağlanacağını söyledi. Altuncuoğlu, Başbakan Özgürgün sayesinde Türkiye’de esnafa ne veriliyorsa aynı şartlarda KKTC’de esnafa da uygulanacağını belirterek, bu çalışmalara desteğinden dolayı Başbakan Özgürgün ve hükümete teşekkür etti.

 

KKTC Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği’nin faaliyetleri hakkında bilgi de aktaran Altuncuoğlu, Bakanlar Kurulu’ndan geçirilen Esnaf ve Sanatkarlar Federasyon Yasası’nın kısa zamanda Meclis’ten geçirilmesini beklediklerini kaydetti.

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