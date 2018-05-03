Özgürgün gündemi değerlendirdi

Ulusal BirlikPartisi Genel Başkanı Hüseyin ÖzgürgünKıbrıs TV’de Hasan Hastürer’in

sunduğu programa katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün katıldığı programda, parti içi

gelişmelerden, Hükümetin icraatlarına, Belediye seçimlerinden müzakerelere kadar bir çok

konuda değerlendirmede bulundu.

KIBRIS TÜRK HALKININ,HAKLI MÜCADELESİNİN PARTİSİYİZ

Kıbrıs Türk Halkının 1950’lerden başlayan mücadelesinin siyasi ayağı olduğunu ifade eden

Özgürgün, “Ulusal Birlik Partisini diğer partilerden ayıran en büyük özellik, mücadeleye

sahip çıkan, destek veren, iktidara geldiğinde de ülke ekonomisi düzenlemesinin yanında

toparlayıcı bir rol üstlenen partidir ve bunun için diğer partilerden farklıyız” ifadelerini

kullandı.UBP’nin muhalefette de çok konuşulan bir parti olduğuna vurgu yapan Özgürgün,

muhalefetteyken dağılan bir parti değil, toparlayan, toparlanan bir parti olduğuna dikkat çekti.

“BİZDE KKTC’Yİ YAŞATMA SEVDASI VAR”

Hüseyin Özgürgün “iktidar” başlığında okları iktidarın büyük ortağı Cumhuriyetçi Türk

Partisine çevirdi ve “CTP iktidarı hissetmediği için hissettiremedi” ifadelerini kullandı. Bizde

KKTC’yi yaşatma sevdası var diyen Özgürgün, bir Devletin olması gerektiğine ve bu devletin

güçlü olması gerektiğine vurgu yaptı. Özgürgün bu bağlamda müzakerelere de değinerek

anlaşmanın güçlü bir devletle olabileceğini söyledi.

‘PARTİYİ İYİ BİR NOKTAYA GETİRDİK’

Ulusal Birlik Partisinde Başkanlığı dönemini değerlendiren Özgürgün, 2013 yılında Genel

Başkan olduğunda Milletvekili sayısı olarak 30’dan 14’e gerilemiş bir UBP olduğunu

hatırlatarak, bugün vekil sayısı olarak 14’lerden 21’e yükselen bir UBP olduğunu söyledi ve

şu sözlere yer verdi;

2013te benim aldığım yapıda, 30’dan 14’e gerilemiş bir parti vardı,daha da bu rakam

azalamazdı. Ben arkadaşlara kurultayda tek aday olurum dedim, onlarda tamam dedi. Yeniden

toparlanmak gerekiyordu. Bölünmüşlüğü toparlamak kolay değildi. Aynı zamanda büyük de

borçla aldık. Kurultayda dedim ki birinci parti çıkaramazsam yokum dedim. Partiyi 14

milletvekilinden 21’e taşıdık bu kolay olmadı. En zor yıllarımdı. Bölünmeler kendi içinde de

olabiliyor. Tarihe baktığınızda da görürsünüz. Ben aldığım gün UBP bitti denilen bir

noktadaydı ve UBP ciddi oylarla çıktı. Benim En Büyük Başarım şudur; ben kucak açarak

partiyi büyüttüm. Partide herkesi toplayarak büyürsünüz. Sayın Eroğlu’nun meydana inmesi

bizim için artıdır. Bizim sadece partiyi büyütmek için yukarıdan birini indiremeyeceğimize

göre, herkesi kucaklayarak yaparsınız. Bunu seçimlerde sağladık. Siyasette rekabet bitmez’

“ADAYLARI KUCAKLADIM”

Kurultay ile ilgili de konuşan Özgürgün, önlerinde kurultay süreci olduğunu, öncesinde yerel

seçimlerin yer aldığını belirterek, hazırlıklarının devam ettiğini kaydetti. 2015 yılındaki

kurultaya atıfta bulunan Özgürgün, “2015 te 6 aday çıktı karşıma. O zaman parçalanma

olabilirdi. Farklı düşüncede olsaydım parçalanırdı. 6 adayın da kucaklamamı görmeleri

toparlanmaya sebep oldu.” İfadelerine yer verdi.

“SEN OLMA, HÜKÜMET KURALIM DERLERSE DEĞERLENDİRİRİM”

Şahsı ve partisi ile ilgili eleştirilere de cevap veren Özgürgün, “Özgürgün olmasaydı hükümet

kurardık” gibi söylemleri duyduğunu, bu yaklaşımın kendisini de rahatsız ettiğini ancak,

kendisine böyle bir yaklaşımla gelinmesi halinde şahsen değerlendirebileceğini söyledi.

“Partiye zarar vererek dışarda bırakmak olmaz” diyen Özgürgün, böyle bir teklif olsaydı parti

meclisene götürürdüm şeklinde konuştu.

“2014’TE SERTOĞLUNA TEKLİF GÖTÜRDÜM”

Belediye seçimleri hakkında da konuşan Özgürgün, 2014 yılında Hasan Sertoğlu’na teklif

götürdüğünü söyledi ve süreci şu şekilde anlattı; “2014’te Sertoğlu’na teklif götürdüm,

2018’de yanındayım dedi. Ben de 2018’e kadar bekledim. Lefkoşa’daki seçim önemli.

Lefkoşa için2014’ten beri beklediğim ve güvendiğim bir aday. “

“İYİ BİR MUHALEFET DEĞİL, İYİ BİR İKTİDARIZ”

Özgürgün hükümet ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; “Aynı sorun 1990 yılında yine

vardı. Tüm partiler ittifak kurarak seçime girdi. O zaman tepki Derviş beye mi, UBP’ye

miydi? Aynı olay bugün de oldu. 4’lü koalisyon var. Tek muhalefet olmaktan mutluyuz. İyi

bir muhalefet olduğumuzu söyleyemem, ancak iyi bir iktidarız. Hükümetleri kurmak bozmak

halka çok şey kaybettiriyor. Madem bu arkadaşlar yüzde 36 oyu olan partiye bekle dediler,4

parçalı hükümeti kurdular, kısa sürede bozmasınlar. Devam etsinler.”

“ZAMDAN BAŞKA İCRAAT YOK”

Hükümetin sorumluluğunun büyük olduğuna dikkat çeken Özgürgün, 100 günde hiçbir şey

yapılmaz, sadece ileriye ilişkin işaret verebilirler ancak ben zamlardan başka bir şey

göremedim ifadelerini kullandı. Özgürgün, Bu 100 günde bıraktıklarımızdan ileri gidilmedi.

Ben ana muhalefet olarak bir şey söylemesem de kendileri bir birlerine zarar veriyor’ dedi.

“SAYIN CUMHURBAŞKANIYLA ARAMIZ İYİ”

Cumhurbaşkanı Akıncıyla ilgili sorulan soruya ise Özgürgün şöyle yanıt verdi; “Sayın

Cumhurbaşkanı ile aramıziyi. Benim eleştirilerim oldu. Ancak Sayın Cumhurbaşkanıyla

çizgiyi biraz aştığımı düşündüm, bu olmaması gerekirdi.Daha ileri noktaya gitmesin diye

hemen aradım, Sonra buluştuk. Eleştirilerim olacak ancak bu eleştirilerim daha düzeyli olacak

dedim. Ben devletin varlığına inandığım için hata yaptığımı düşündüm.”

“YA RUMLAR KAFAYI DEĞİŞECEK, YA DA…”

Kıbrıs meselesi ile ilgili de konuşan Özgürgün, 63’te eşitliği Rumtarafı bozdu. Eşitliği devam

ettirebilecek ekonomik ve siyasi yapıyı oluşturmak istiyoruz. Guterrez belgesine gelene kadar

Kıbrıs Türk halkı, birçok liderle masaya oturdu, geleninnoktada Rum tarafı siyasi eşitliği

hazmetmedi. Güvenliği de ciddiye almadı. Bunları söyledikten sonra her şey çöktü. Bugün

bakıyorum zihniyet ve şartlar değişmedi. Bizim lehimize söylenen söz yok. Sayın

Cumhurbaşkanı bile söyledi. Ancak Rumlardan yine ses yok. Güney Kıbrıs ya net konuşacak,

ya da başka bir şey olacak, ucu açık belirsiz sürece gitmek olmaz dedi.