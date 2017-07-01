Özgürgün: “Güzelyurt 1974’ten beri Türk toprağıdır, öyle kalmaya da devam edecek”

40. Güzelyurt Portakal Festivali dün akşam başladı.

40. Güzelyurt Portakal Festivali dün akşam başladı.

Bu yıl 30 Haziran- 9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek festival, dün akşam kurum, kuruluş, dernek, okul temsilcileri ile Türkiye’den konukların katılımıyla yaklaşık bin 500 kişilik kortej yürüyüşüyle başladı.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Festival Parkı Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen açılış törenine Başbakan Hüseyin Özgürgün, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç, milletvekilleri, Türkiye’den kardeş belediye heyetleri ve bölge halkı katıldı.

ÖZÇINAR: “PROJELERLE KENTE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, açılıştaki konuşmasında 40 yıllık geleneğin en güzelinin yaşandığını ve festivalin daha ileriye taşınması için çalıştıklarını belirtti.

Güzelyurt Belediyesi Sosyal İşler Komitesi’nin özenle hazırladığı festivalin ilk sırada olduğunu kaydeden Özçınar, projelerle kente sahip çıktıklarını söyledi.

Özçınar, Güzelyurt’un değişip geliştiğine, kentteki iki üniversitenin kentin gelişimine katkı sağladığına da işaret etti.

ÖZGÜRGÜN: “GÜZELYURT 1974’TEN BERİ TÜRK TOPRAĞIDIR, ÖYLE KALMAYA DA DEVAM EDECEK”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, 40. Güzelyurt Portakal Festivali’nin açılışındaki konuşmasında Kıbrıs konusuna değindi.

Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçilmeyeceğini söyleyen Özgürgün, “Bu kadar güzelliğin yaşandığı, yatırımın yapıldığı ve halkın sahip çıktığı Güzelyurt’u, Anastasiadis ağzına dahi almasın. Güzelyurt 1974’ten beri Türk toprağıdır, öyle kalmaya da devam edecek. Bunun en büyük teminatı da anavatan Türkiye’dir’ dedi.

Crans Montana’daki konferansın ikinci günden Rum-Yunan ikilisinin bilinen olumsuz tavrı yüzünden çıkmaza sürüklendiğini söyleyen Başbakan, bu tutumun asla çözüm iradesi taşımadığını belirtti.

Özgürgün, ‘Halkımızın olası bir uzlaşının yaşayabilir olması, Kıbrıs Türk halkının bu adada bekası için Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmeyeceğinin bilinmesini isteriz’ dedi.

2’NCİ ÇOCUK RESİM YARIŞMASI’NIN SERGİSİNİ BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN AÇTI

Gösteri ve konuşmaların ardından 40. Güzelyurt Portakal Festivali kurdelenin kesilmesiyle başladı.

2’nci Çocuk Resim Yarışması’nın sergisi de dün akşam Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından açıldı. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Buna göre, 4-5 yaş grubunda ilk üçe girenler Gülay Su Gök, Abdülhavit Abay ve Efil Naz Güler olurken, Yağmur Turan mansiyon ödülüne layık görüldü.

6-7 yaş grubunda Arınç Okur, Bulut Okur ve Ali Eren Nam ilk üçe girdi, Ezgi Erzengin mansiyon ödülü aldı.

8-10 yaş grubunda, Ekim Kelmen, Fatma Bahire Akyül ve İkbal Coşkun dereceye girdi, Ekin Kelemen mansiyon ödülü de kazandı.

11-15 yaş grubunda dereceye girenler, Gülsün Hüdaoğluları, Melike Nur Çelik, Serra Barbarosoğlu olurken, Eray Zabitler mansiyon ödülüne layık görüldü.

40. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen ve elektronik ortamda her yaş grubundan insanın katıldığı “Portakal Atışalım” online oyunun ödül töreni de dün akşam yapıldı. “Portakalları Zıplat Ödülleri Kazan” sloganıyla düzenlenen bu yarışmada birinci gelen Ahmet El, ikinci gelen Naciye Sonuç ve üçüncü gelen Berke Orhan’a ödüllerini Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar verdi.

Festival kortejine ve açılışa katılanlara ücretsiz dağıtılan hediye piyangosu da dün akşam çekildi. 10 kişiye bisiklet verildi.

FESTİVAL PROGRAMI

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamada dün akşamki açılışın yanı sıra önümüzdeki günlerin festival programıyla ilgili de bilgi verildi.

Buna göre, festival boyunca yaklaşık 60 ton portakal ve bardak portakal suyu ücretsiz olarak dağıtılacak. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’nden ekipler festival süresince sağlık ve ambulans hizmeti verecek. Ayrıca Güzelyurt Belediyesi, Sosyal Hizmet Birimi üyesi 100 kişiye ücretsiz sağlık kontrolü yapılacak.

Türkiye’den Halil Sezai, Cem Adrian, Güliz Ayla, Buray ve Sıla, ülkeden Grup Frekans, Arif Edizer, Ayhan Başkal, Hüseyin Yücelten ve İrem Barani konser verecek. “Bizim Günümüz, Bizim İkramımız, Bizim Konserimiz” etkinliği kapsamında konuklara herse, hellim, pilavuna, çörek, zeytinli, nohutlu çörek gibi ürünler ikram edilecek. Bu günde ülke sanatçıları konser verecek.

10 gün sürecek festivalde, tavla, satranç, golf, dart, minikler futbol turnuvaları yapılacak, klasik araçlar slalom yarışları, okçuluk, duatlon yarışları ve masterler futbol maçı olacak. Festival alanında çocuklar için oyun ve yarışma stantları olacak, yiyecek ve içecekler çocuklara ücretsiz dağıtılacak.

Moskova’dan gelen ekipler çocuklar için gösteri sunacak. İlköğretim kurumlarından öğrenciler de sahne alacak. Festival kapsamında ilk kez “Uçurtma Şöleni” düzenlenecek. Küba’dan dansçılar da festivalde sahne alacak.

Festival kapsamında 5 Temmuz Çarşamba günü kent merkezi trafiğe kapatılacak, esnaf, bu güne özel indirimler yapacak. Alışveriş yapanlara belediye tarafından piyango bileti verilecek ve gecenin sonunda çekiliş yapılacak. Çekilişte 10 kişiye bisiklet verilecek.

40. Güzelyurt Portakal Festivali’nde Türkiye’den mankenlerin katılımıyla defile de yapılacak.

Ayrıca festivalin düzenleneceği parka, Kanser Hastaları Yardım Derneği yararına “Bağış Kumbaraları” yerleştirilecek.

Güzelyurt Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi üyesi 60 yaş ve üzeri bin 500 kişiye festival süresince ücretsiz akşam yemeği ikram edilecek, üyelere etkinlikleri izleme imkanı da sağlanacak. Yöresel yiyecek ve el işleri yapan kişilerin, festival süresince ve indirim şöleninde satış yapabilmeleri için ücretsiz stant yeri de dağıtılacak.