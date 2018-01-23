Özgürgün: “Herhangi bir kolalisyon görüşmesinde bulunmadık”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, aklıselimle güçlü, doğru işleyen, halka hizmet edebilecek bir hükümet kurulmasının en büyük dilekleri olduğunu ifade ederek, parti olarak bun için hazır olduklarını kaydetti.

Özgürgün, UBP’nin sandıktan açık farkla birinci çıktığına işaret ederek teamül ve doğrusunun hükümeti kurma görevinin UBP’ye verilmesi olacağını söyledi.

Ulusal Birlik Partisi’nin bu görevleri her zaman alıp yerine getirmiş bir parti olduğunu belirten Özgürgün, “Görünen koalisyon fomülleri, üçlü- dörtlü koalisyon formüllerinin ülkeye faydası olmaz. Kuranlar da, halk da sıkıntı çeker. Hizmette de imkansızlaşmış noktalara gelinir. Ama hükümet kurulamıyorsa da bunun sorumlusu da UBP olmaz” dedi.

Sandık neticesine, halkın iradesine saygı gösterilmesinin en büyük dilekleri olduğunu vurgulayan Özgürgün, halkın verdiği mesajları her partinin doğu okuması gerektiğini, ülkeye, halka hizmetin böyle olabileceğini belirtti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, “Burası demokratik parlamenter sistem içerisinde yönetilen bir ülke olduğu için, başkanlık sistemi gibi sistemler olmadığı için sandıktan çıkan neticeler daima işaretler verir. Koalisyonlar için de verir” dedi.

“Adaya barışı getiren ve 1974’ten bu yana kan dökülmesini engelleyen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) saldırıları tasvip etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz” diyen Başbakan Özgürgün, TSK’yı işgalci diye niteleyen yayınlar ve ona destek veren açıklamaların asla kabul edilemeyeceğini, bunun bir şiddetle karşılık bulmasının da kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Özgürgün, Cumhuriyet Meclisi’ne eylem yapmak veya fiziki olarak müdahale etmenin Anayasal bir suç olduğunu vurgulayarak, Cumhuriyet Meclisi’nin dokunulmaz ve Kıbrıs Türk halkının demokrasisinin beşiği, demokratik parlamenter sistemin özü olduğunu; Meclis’e dokunanların ise mutlaka gereken cezayı alması gerektiğini belirtti.

SİYASİ PARTİLER SARAYDA…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde siyasi parti liderleriyle görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmeler çerçevesinde ilk olarak Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’le görüştü.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Cumhurbaşkanı Akıcı ile görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dünkü yemin töreni sonrasında siyasi partilerle görüşmesine sandıktan birinci olarak çıkan UBP ile başladığını söyledi.

“HERHANGİ BİR KOLALİSYON GÖRÜŞMESİNDE BULUNMADIK”

Parti olarak herhangi bir koalisyon görüşmesinde bulunmadıklarını ifade eden Başbakan Özgürgün, bu görüşmelerden sonra eğer Cumhurbaşkanı Akıncı görevi tebliğ ederse, görevi almaları halinde temaslarını yapacaklarını kaydetti.

Özgürgün, dörtlü koalisyon oluşturulması yönünde bir takım görüşmeler yapıldığını bildiklerini, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da bu görüşmeleri, bir çoğunluk bulunup bulunmadığını soracağını, UBP dışında bir hükümet kurulması noktasında durumu araştıracağını belirtti.

“GÖREV GELİRSE YAPACAĞIZ... DOĞRUSU GÖREVİN UBP’YE VERİLMESİ”

Sandıktan açık farkla birinci çıkan UBP’nin hükümeti kurma görevini alması halinde, temaslar yapmasının en doğrusu olacağına inanç belirten Başbakan Özgürgün, kendilerine göre teamül ve doğrusunun hükümeti kurma görevinin UBP’ye verilmesini olacağı görüşünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın buna mecbur olmadığını, ancak, teamül ve demokratik parlamenter sistemlerde böyle bir beklentilerinin olduğunu ifade eden Başbakan Hüseyin Özgürgün, UBP olarak görevden kaçmadıklarını, görev gelirse yapacaklarını kaydetti.

“BİZ HAZIRIZ”

Özgürgün, “Görünen kolaisyon fomülleri, üçlü- dörtlü koalisyon formüllerinin ülkeye faydası olmaz. Kuranlar da, halk da sıkıntı çeker. Hizmette e imkansızlaşmış noktalara gelinir. Aklıselimle güçlü bir hükümet kurulması, doğru işleyen, halka hizmet edebilecek bir hükümet kurulması en büyük dileğimizdir. Bunun için biz hazırız, UBP bu görevleri her zaman alıp yerine getirmiş bir partidir. Ama kuurulamıyorsa bunun sorumlusu da UBP olmaz” dedi.

Sandık neticesine, halkın iradesine saygı gösterilmesinin en büyük dilekleri olduğunu vurgulayan Özgürgün, sandıktan çıkanı iyi okumak, sandık neticesine, halkın iradesine saygı gösterilmesinin en büyük dilekleri olduğunu kaydetti.

Halkın verdiği mesajları her partinin doğru okuması gerektiğini, ülkeye, halka hizmetin böyle olabileceğini belirten Başbakan Hüseyin Özgürgün, “Burası demokratik parlamenter sistem içerisinde yönetilen bir ülke olduğu için, başkanlık sistemi gibi sistemler olmadığı için sandıktan çıkan neticeler daima işaretler verir. Koalisyonlar için de verir” dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başbakan Hüseyin Özgürgün, kendilerine gelen bilgilerin, seçim bittikten hemen sonraki gün 4’lü koalisyon çalışmasının başladığı yönünde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Biz bunu zaten bir sivil darbe olarak niteledik. Sandık neticesini verdikten hemen sonra 4’lü koalisyona başlamak, ya birintikam hükümetidir, ya da gerçekten sandığı iyi okumamaktır. Bu gördükten sonra bizim birisiyle görüşme yapmamız çok da yakışık almazdı, doğru da değildi. Çünkü ben o görüşmelerin pazartesi başladığını biliyorum. O çalışmalar o şekilde başlatıldığına göre bizim bir temas yapabilmemiz mümkün değildi. Ancak her ne pahasına olusa olsun, zorlayıcı senaryolara girmek de UBP olarak şöyle değerlendirilmiştir: Halka hizmet noktasında birşey üretemezsiniz. Olsa olsa erken seçime götürür veya erken seçim hükümeti olur. İcraat hükümeti olmaz.”

“GÖREV VERİLMESİ HALİNDE GEREKLİ TEMASLARI YAPACAĞIZ”

“O günden sonra bizim herhangi bir partiyle görüşmemiz mümkün değildi” diyen Başbakan Özgürgün, kendilerine görev verilmesi halinde gerekli temasları yapacaklarını da Cumhurbaşkanı Akıncı’ya söylediğini belirtti.

“Dörtlü koalisyon görüşmeleri bir sonuç vermişse ve ısrarla kurulacaksa onda da biz ana muhalefet görevini yapmaya hazırız” diyen Başbakan

Özgürgün, ülkeye hizmet verebilecek, güçlü bir koalisyon için önlerinde seçenek ve başka koalisyon modelleri de olduğunu söyledi.

"DENKTAŞ’LA HÜKÜMET KONULARINI GÖRÜŞTÜK"

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş ile görüşmelerinin halen hükümette yer aldıkları için hükümet konularıyla ilgili olduğunu, herhangi bir koalisyon görüşmesi olmadığını, zaten Denktaş’ın 4’lü kolaisyon görüşmelerine devam ettiğini dile getirdi.

AFRİKA GAZETESİNDE YAŞANAN OLAYLAR

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Özgürgün dün Afrika gazetesinde ve Meclis’te yaşanan olayların sorulması üzerine ise, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni işgalci diye niteleyen yayınlar ve ona destek veren açıklamaların asla kabul edilemeyeceğine vurgu yaparak, bunun bir şiddetle karşılık bulmasının da kabul edilemeyeceğini vurguladı.

“KIBRIS TÜRK HALKI İÇİN DE VAZGEÇİLMEZDİR”

“Adaya barışı getiren ve 1974’ten bu yana kan dökülmesini engelleyen TSK’ya saldırıları tasvip etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz” diyen Başbakan Özgürgün, bunu yapanların sözle fikirle karşılık bulması gerektiğini söyledi.

“TSK adaya barışı getrmiştir ve adada barışı sağlamaktadır. Kıbrıs Türk halkı için de vazgeçilmezdir” diyen Özgürgün, buna fikir olarak da karşı olanların bilindiğini, ancak şiddet ve zor kullanarak müdahale etmeyi de doğu bulmadıklarını dile getirdi.

“HERKESİ AKLI SELİME DAVET EDİYORUM”

Meclis’te yapılanları, Meclis kürsüsünde yemin ederken, 1950’lerden kalan sloganlarla meclis kürsüsünün bir şekilde kullanılmasını da doğru bulmadıklarını ifade eden Özgürgün, “Biz herkesi aklı selime davet ediyoruz. KKTC ve Kıbrıs Türk halkı bugünlere kolay gelmedi. Büyük mücadelelerden geçerek geldi. Burada bir devlet kurdu ve bu devletin gereklerini yerine getiren bir demokrasi var. Öncelikle demokrasisine hiç bir şekilde halel gelmesini istemeyiz. Buna da karşı dururuz” dedi.

Kendisinin Başbakanlığının ilk günlerinde, Başbakanlığın kapılarının kırıldığını anımsatan Hüseyin Özgürgün, o gün bu olayları tasvip edenlerin, bugün benzer olayları kınadıklarını, bunu da doğru bulmadığını vurguladı.

Bu olayların hiçbir şekilde, hiçbir yerde olmaması gerektiğini, bu olaylara her şekilde karşı durulması, kınanması gerektiğini vurgulayan Başbakan Özgürgün, Cumhuriyet Meclisi’ne eylem yapmak veya fiziki olarak müdahale etmenin anayasal bir suç olduğunu kaydetti.

“MECLİS DOKUNULMAZDIR”

Özgürgün, Cumhuriyet Meclisi’nin dokunulmaz ve Kıbrıs Türk halkının demokrasisinin beşiği, demokratik parlamenter sistemin özü olduğunu vurgulayarak, bu yapanlar mutlaka gereken cezayı alması gerektiğini belirtti.

“POLİS SOĞUKKANLI”

Polisin dünkü olaylarda çok soğukkanlı davrandığını ifade eden Özgürgün, bu tür olaylarda polisin daha farklı davranmasının kan dökülmesine sebep olabileceğini, Kıbrıs Türk polisinin bu tür konularda çok soğukkanlı davranmasını her zaman bildiğini kaydetti.

Olayların, polisin soğukanlı tavrından ötürü olayların daha aşırıya gitmediğine inanç belirten Özgürgün, polise her zaman güvenilmesi gerektiğini vurguladı.

Polis teşkilatı mensuplarının sayıları yetersiz olmasına rağmen büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Özgürgün, polisin görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini ve getireceğini söyledi.