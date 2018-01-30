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Özgürgün hükümet kurma görevini iade etti

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Özgürgün hükümet kurma görevini iade etti
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün, sandıktan çıkan sonucun net olduğunu, halkın UBP başkanlığında bir hükümete işaret ettiğini ancak hükümet kurma çalışmalarının başarısız olduğunu söyledi. 

7 Ocak gecesi UBP’yi dışarıda bırakan 4’lü bir koalisyon için çalışmaların başladığını ancak bu girişimin “halkın iradesine karşı” olduğunu kaydeden Özgürgün, bu koalisyonda “yenilmiş ve sandıkta gerilemiş olarak çıkan” partilerin yer aldığını söyledi. 

Demokrat Parti (DP) Parti Meclisi’nden dün akşam çıkan 4’lü koalisyon kararının ardından Hüseyin Özgürgün hükümet kurma görevini iade etti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün saat 12.00’de Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü kabul etti. 

AKINCI: “ANA MUHALEFET ÖNEMLİ BİR GÖREV”

Akıncı kabulde yaptığı konuşmada, teamül gereği hükümet kurma görevini matematiksel olarak güvenoyuna en yakın duran partinin başkanı olan Özgürgün’e tevdi ettiğini anlattı.

Özgürgün’ün görevi iadesiyle bu görevi güvenoyunu alabileceğine inandığı ikinci büyük partinin başkanı Erhürman’a tevdi edeceğini söyleyen Akıncı, ana muhalefet görevinin önemine işaret etti. Akıncı, UBP’nin ana muhalefet görevini en iyi şekilde yapacağına inanç belirtti.

ÖZGÜRGÜN: “SANDIKTAN ÇIKAN NETİCE NET… HALK UBP BAŞKANLIĞINDA BİR HÜKÜMETE İŞARET ETTİ”

Kabulde konuşan Hüseyin Özgürgün, hükümeti kurma çalışmalarında bir sonuca varamadıklarını ve görevi iade ettiğini kaydetti. Özgürgün daha geniş açıklamayı Akıncı’yla olan görüşmesinin çıkışında yaptı.  
Özgürgün burada yaptığı konuşmada, 7 Ocak seçimlerinde sandıktan çıkan neticenin net olduğunu, halkın UBP başkanlığında bir hükümete işaret ettiğini dile getirdi. 

Kendilerinin de böyle bir hükümeti kurmak için görev aldığını, 7 Ocak seçimlerinin sonucunda güçlü bir hükümet kurabilecek modellerin de ortaya çıktığını kaydeden Özgürgün, bu konudaki çalışmalarının sonuçsuz kaldığını, üzgün olduğunu belirtti. 

“HALK İRADESİNE KARŞI…”

7 Ocak gecesi UBP’yi dışarıda bırakan 4’lü bir koalisyon için çalışmaların başladığını ancak bunun “halkın iradesine karşı” olduğunu kaydeden Özgürgün, bu koalisyonda “yenilmiş ve sandıkta gerilemiş olarak çıkan” partilerin yer aldığını söyledi.  Özgürgün, UBP’nin “ezici” bir çoğunlukla sandıktan çıktığını, oluşan koalisyonun sandıktaki neticeyi değiştirmediğini dile getirdi.

SORULAR…

UBP’de bir olağanüstü kurultay beklenip beklenmediği sorusu üzerine, bunun parti içinde değerlendirebileceğini kaydeden Özgürgün, öte yandan UBP’nin “ezici” çoğunlukla sandıktan birinci parti olarak çıktığını söyledi. 
Sandıkta gerileyen partilerin bir hükümet kurmasının UBP’nin gücünü ya da halktan aldığı desteği değiştirmediğini dile getiren Özgürgün, “Birileri çıkar demokrasi der, yürüyüş yapar ama esas demokrasi sandıktan çıkandır. Sandıktan çıkanı ters işleyerek demokrasiden bahsetmek de aslında gülünç” şeklinde konuştu. 

“BÖYLE BAŞARILI BİR PARTİNİN BAŞKANLIĞINDAN ÇEKİLMEK ,O BAŞARIYI BİZE VERENLERE DE SAYGISIZLIK OLUR”

Olağanüstü kurultay yapılması halinde başkanlığa yeniden aday olup olmayacağı sorusu üzerinde Özgürgün, “Şu aşamada böyle başarılı bir partinin başkanlığından çekilmek, bana göre o başarıyı bize verenlere de saygısızlık olur" ifadelerini kullandı. 

“UBP’NİN BAŞARISINDAN KORKULUYOR… KISKANILIYOR”

Seçim sonrasında bazı partilerin UBP’ye olan tepkisi sorulan Özgürgün, UBP’nin “büyük” başarısından korkulduğunu ve bu başarının kıskanıldığını söyledi. “Aksi takdirde UBP ne ülkeye zarar verecek bir şey yapmıştır ne de bu partilerle bir kavgası vardır” diyen Özgürgün, yeni dönemin ülkeye ve halka hayırlı olmasını dilediğini ancak bunun temenniden ileriye gidemeyeceğini düşündüğünü kaydetti. 

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