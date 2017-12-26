ÖZGÜRGÜN İÇİN MECLİSE İKİNCİ DİLEKÇE!!

26 Aralık 2017 tarihli Detay Gazetesi...

Toparlanıyoruz Hareketi, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün banka hesaplarıyla ilgili ortaya çıkan belge ve bilgilerin araştırılması konusundaki ısrarcı tavrını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Özgürgün’ün banka hesaplarıyla ilgili araştırma yapılmasını öngören dilekçenin Meclis Başkanı Siber tarafından mevcut yasa gerekçe gösterilerek reddedilmesinin sonrasında, Toparlanıyoruz Hareketi dün yeni gerekçelerle bir kez daha meclise araştırma dilekçesi sundu.

Toparlanıyoruz Hareketi Başkanı Adil Şeytanoğlu imzasıyla yayımlanan bildiride, Siber’in araştırma talebinin reddedilmesinde dayanak noktası olarak kullanılan yasanın, mal varlıklarındaki değişimleri hakkında karşılaştırma yapılmasını engellemediğinin altını çiziliyor. Bunun yanı sıra, yasanın milletvekillerinin mal beyanlarının Meclis Başkanlığı tarafından denetlenmesi gerektiğini ve dışarıdan araştırma talebine gerek kalmadan, gereken bildirimleri Başsavcılık’a bizzat Meclis Başkanlığı’nın yapması gerektiğine işaret ediyor.