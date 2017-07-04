Özgürgün: “Karpaz Türk yönetiminde kalmaya devam edecek”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Dipkarpaz halkını ve Dipkarpaz’ı çok önemsediklerini ve önceliklerinin, sorunların çözümü olduğunu, hükümet olarak bu yönde çalıştıklarını söyledi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Ali Dağlı başkanlığındaki Dipkarpaz Yerel Yönetim Dayanışma Komitesi heyetini kabul etti. Nezaket ziyaretindeki kabulde, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ve Başbakanlık Müsteşarı Olgun Amcaoğlu da hazır bulundu.

Başbakan Özgürgün, heyeti kabulünde yaptığı açıklamada, Dipkarpaz’ın kendileri için özel bir bölge olduğunu ifade ederek, Yerel Yönetim Dayanışma Komitesi girişimini desteklediğini, girişimin, sorunlara dikkat çekmek için farkındalık yarattığını kaydetti.

Uzatılan ele aynı hızla karşılık vermenin boyunların borcu olduğunu dile getiren Başbakan Özgürgün, “Dipkarpaz halkını da, Dipkarpaz’ı da çok önemsiyoruz” dedi.

“KARPAZ TÜRK YÖNETİMİNDE KALMAYA DEVAM EDECEK”

Kıbrıs görüşmelerinde Rum tarafının sürekli olarak Karpaz’ın Rumlar’a verilmesini istediğini ve Güzelyurt Karpaz’la ilgili haritalar yayımlandığını anımsatarak, bunun değerlendirmesinin dahi yapılmayacağını vurgulayan Başbakan Özgürgün, şöyle konuştu:

“Bunun bahsinin dahi buralarda geçmesinin mümkün olmadığını, Karpaz’ın Türk yönetiminde olduğunu ve öyle de olmaya devam edeceğini, seçilmiş belediye başkanımız ve orada bulunan muhtarlarımız yönetiminde gayet de başarılı olduklarını ve öyle de devam edeceğini hep söyledik, bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Rum tarafı Karpaz’ı isteyebilir ama bu bizim için hiçbir zaman değerlendirmeye dahi giren bir konu olmaz.”

Başbakan Özgürgün, önceliklerinin sorunların çözülmesi olduğunu ve bu yönde çalıştıklarını belirterek, oluşturulan sivil toplum girişimine ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

COŞKUN: “ARTIK DAHA YAKINIZ”

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun da, kabulden dolayı Başbakan Özgürgün’e teşekkür ederek, Dipkarpaz’ın durumuyla ilgili bilgi aktardı.

Dipkarpaz’da, 1974 sonrası Türkiye’nin dört bir yanında gelen nüfus ve 300 kadar da Rum yaşadığını aktaran Coşkun, “Gözden ırak olanın gönülden de ırak olduğunu, ama genç ve dinamik başbakanla artık daha yakın olduklarını” söyledi.

Ülkedeki 28 belediye içinde ilk kez Dipkarpaz Belediyesi’nin çalışma komitesi kurduğunu ve deneyimli isimlerle, Dipkarpaz ve Kaleburnu için neler yapılabilir, sorunlar nasıl çözülür üzerinde çalıştıklarını kaydetti.