Özgürgün: "Koalisyon için ışık var"

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, hükümeti kurma görevi çerçevesinde bugün öğleden sonra da Demokrat Parti’yi ziyaret etti.

Demokrat Parti Genel Merkezi’nde yer alan toplantı sonrasında basının karşısına çıkan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Demokrat Parti Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş açıklamalarda bulundu.

Serdar Denktaş, önlerinde 2 öneri bulunduğunu ve bunları yetkili kurullarda değerlendireceklerini belirterek, Pazartesi akşamı ise konunun parti Meclisinde ele alınacağını söyledi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Hüseyin Özgürgün de, Cumhurbaşkanı Akıncı’dan görevi aldıktan sonra partilere başlattığı ziyaretler kapsamında hükümet kurma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başbakan Özgürgün, “Koalisyon hükümeti oluşturabilme konusunda herhangi bir yol alamamış olsaydık süreci geciktirme düşüncem yoktu. Ancak bugün yaptığımız temaslar neticesinde, hafta sonunu da değerlendirerek görüşme yapabileceğimiz ortaya çıkmıştır. Pazartesi akşamı DP Parti meclisine kadar temaslarımız bir kaç gün daha devam edecektir.”diye konuştu.

Gazetecilerin UBP-DP koalisyonu konusunda bir ışık olup olmadığının sorulması üzerine ise Özgürgün, “Böyle bir ışık görmesem görevi Cumhurbaşkanı’na iade edecektim. Işık olduğu sürece görev bende kalacak”dedi.

Temasları çercevesinde bir hükümet kurma durumu olursa ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Özgürgün, bugün YDP’yi ziyaret edeceklerini de hatırlattı.