Özgürgün: Kulüplere olan katkıyı arttırmayı düşünüyoruz

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu altındaki kulüplere katkının, 4 milyon TL’den 5 milyon TL’ye çıkarılacağını açıkladı.

Başbakan bu ek meblağın kulüplere altyapı faaliyetlerine göre dağıtılacağını söyledi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, 22 Eylül’de başlayacak olan futbol sezonu öncesi bir grup spor muhabirleriyle Lefkoşa’da Eziç restoranda kahvaltıda bir araya geldi.

Hüseyin Özgürgün, görüşmede yaptığı açıklamada, futbolun toplumlarda birliktelik ve sosyalleşmeye büyük katkı yaptığını, bunun bilinciyle göreve gelmeleriyle birlikte futbolda altyapının güçlendirilmesine önem gösterdiklerini söyledi.

Bir kısmı tamamlanmış bir kısmı yapımı devam etmekte olan pek çok proje başlattıklarına, bazı kulüplere arazi tahsis ettiklerine, futbol kulüplerine yönelik katkıyı arttırdıklarına dikkat çeken Özgürgün, bu çerçevede tüm spor branşlarına ciddi katkı yaptıklarını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı görevinde iken yaptırdığı bir ankette futbola ilgi ve alakası olanların yüzde 85 olduğunu anımsatan Özgürgün, futbol maçlarındaki izleyici sayısının geçen yıl arttığını, statların iyileştirilmesinin statların doluluk oranını etkilediğini gösterdiğini söyledi.

KTFF aracılığıyla kulüplere katkının yüzde 25-30 oranında arttırmayı planladıklarını kaydeden Özgürgün, ek katkının kulüplere altyapılarındaki faaliyetlerine göre dağıtılmasının tasarlandığını kaydetti.

Özgürgün, “Kulüplere olan katkıyı, yüzde 25 veya 30 oranında arttırmayı düşünüyoruz, ancak bunun altyapılarına yönelik olmasını planlıyoruz. Örneğin altyapıda ne kadar çocuk oynatıyorsa o kadar çok katkı almasını sağlamayı düşünüyoruz” dedi.

SERTOĞLU

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ise spor muhabirlerinin zor bir görev üstlendiklerini, KTFF’nin çok ciddi desteklerini gördüğünü, futbolun gelişmesine ciddi katkı koyduklarını söyledi.

Sertoğlu, yeni sezonun fairplay içerisinde geçmesini temenni etti.

Yeni geliştirilen malzemelerle yapılan yeni sentetik sahalar ve bazı statların ışıklandırılmasının ülke gençliğine yapılan en büyük katkı olduğunu kaydeden Özgürgün, 2018 yılında da futbola çok ciddi yatırım kalemi öngörüldüğünü ifade etti. Sertoğlu, “Futbolun geleceği açık” dedi.

KAN İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN KATKI

Hasan Sertoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı yetililerinin KTFF’den kan ihtiyacının karşılanması için katkı talebinde bulunduğunu, çok geniş kitlelere ulaşabilen bir federasyon olarak bu konuda Federasyon ve spor muhabirlerine görev düştüğünü söyledi.

Sertoğlu, kan bağış aracı sahibi Kızılay ile Federasyonun işbirliği yapabileceğini, kan toplamak için maçlara veya kulüplere kan bağış aracıyla ziyaretler düzenlenebileceğini söyledi.

Kahvaltılı görüşmeye, Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu, Kıbrıs Türk Kulüpler Birliği Başkanı Kemal Köseoğlu ile KTFF’den yetkililer de katıldı.

2018 YILI PROJELERİ BELİRLENDİ

Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi’nden verilen bilgiye göre, futbolla ilgili 2018’de yapılması öngörülen projeler arasında, Salih Miroğlu Antrenman Sahası, sentetik çim, aydınlatma, tribün ve yürüyüş parkuru; İskele Civisil Stadı sentetik çim, aydınlatma, tribün ve çevre düzenlemesi; Esentepe Spor Salonu III. Etabı, Güzelyurt Üner Berkalp Stadı tribün çatısının yenilenmesi; Atilla Topaloğlu Spor Kompleksi’ne tartan atletizm pisti yapımı; Gönyeli Stadı ile Mağusa Canbulat Stadı sentetik zemin değişimi bulunuyor.

22 Eylül Cuma başlayacak olan yeni sezon öncesi Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından futbol sahalarındaki çalışmaların sonuna gelindiğini, doğu bölgesinde yer alan Dr. Fazıl Küçük Stadyumu, Canbulat Stadyumu, Mormenekşe Cemal Balses Stadyumu ve Yeni Boğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadındaki hazırlıkların tamamlandığını; İskele Cumhuriyet Stadyumu zeminin hazır olduğu, aydınlatma ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği; Yeni Boğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadının maç sahasının son derece iyi olduğu, kale arkasında bulunan antrenman sahasının da yenilendiği belirtildi.