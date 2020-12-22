Özgürgün: "Maaş almaktan herhangi bir vicdanı sıkıntım bulunmamaktadır"

Özgürgün, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, bugün basına yansıyan görev yapmadan aldığı maaşlar konusuyla ilgili bir açıklama yaparak, 'vicdani sıkıntım bulunmamaktadır' dedi.

Özgürgün açıklamasında "mecliste katılmayışımla ilgili ortaya koyduğum siyasi tepki ve duruş yanında aldığım maaşla ilgili yorumlar konusunda ciddi bir bilgi eksikliğini düzenlemek gerekiyor. 22 yıldır üyesi bulunduğum Cumhuriyet Meclisi üyeliğinden emeklilik hakkımı 2012 yılından itibaren kazanmış bulunuyorum" dedi.

Eski Başbakan "bugün istifam kabul edilmiş olsaydı toplam 33 yıl üzerinden hüzmetlerim karşılığı ikramiyem ve emeklilik maaşımı ömür boyu alacaktım. Bundan dolayı meclis çalışmalarına katılmadan maaşımı almaktan herhangi bir vicdanı sıkıntım bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.