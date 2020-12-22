Özgürgün: "Maaş almaktan herhangi bir vicdanı sıkıntım bulunmamaktadır"

Özgürgün açıklamasında "mecliste katılmayışımla ilgili ortaya koyduğum siyasi tepki ve duruş yanında aldığım maaşla ilgili yorumlar konusunda ciddi bir bilgi eksikliğini düzenlemek gerekiyor. 22 yıldır üyesi bulunduğum Cumhuriyet Meclisi üyeliğinden emeklilik hakkımı 2012 yılından itibaren kazanmış bulunuyorum" dedi.
Eski Başbakan "bugün istifam kabul edilmiş olsaydı toplam 33 yıl üzerinden hüzmetlerim karşılığı ikramiyem ve emeklilik maaşımı ömür boyu alacaktım. Bundan dolayı meclis çalışmalarına katılmadan maaşımı almaktan herhangi bir vicdanı sıkıntım bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
December 22, 2020
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.