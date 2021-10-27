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ÖZGÜRGÜN: Özersay geldi kahve içtik ertesi gün kahve içmeyeğiz açıklaması yaptı

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Özersay, telefonla arayıp görüşmek istedi. Aradığında annenim-babamın evindeydik. Tolga Atakan’la geldi. Kahveleri içtik konuştuk. Ayrıldılar. Ertesi gün koalisyon için kapıları UBP’ye kapatıp, bizlerle kahve bile içmeyeceklerini söyledi.
ÖZGÜRGÜN: Özersay geldi kahve içtik ertesi gün kahve içmeyeğiz açıklaması yaptı

“BU BİR SİYASİ OYUNDU”…

UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün, “UBP, tabanıyla birlikte hükümette, iktidarda olmayı fazlasıyla seven bir partidir. 2018 yılındaki seçim sonuçları daha sıcaklığını korurken HP Genel Başkanı Kudret Özersay, telefonla arayıp görüşmek istedi. Aradığında annenim-babamın evindeydik. Tolga Atakan’la geldi. Kahveleri içtik konuştuk. Ayrıldılar. Ertesi gün koalisyon için kapıları UBP’ye kapatıp, bizlerle kahve bile içmeyeceklerini söyledi. Bu bir siyasi oyundu. Sonuçta dörtlü koalisyon kuruldu” dedi.  

 

“YARGI KONUSUNDA İKİLEMİM VAR”…

“Yargı karşısına çıkmaktan korkuyor musunuz?” sorusuna Özgürgün, şu yanıtı verdi; “Benim veremeyeceğim hiçbir hesabım yoktur. Konu edilen paranın önemli bir kısmı Gönyeli’de sattığım evden elde ettiğim paradır. Öteki kısmı da partinin parasıdır. Beni yargı konusunda ikileme düşüren, bu konunun gündeme gelmesiyle birlikte eşimin evliliğimiz öncesi sahip olduğu evine ve arabasına, mahkeme kararıyla, ‘el değiştirmeme’ kararı verilmesidir. Günü geldiğinde bu konuda daha fazla da konuşabilirim”.  

 

“LEFKE’DEN BİRİNCİ SIRA ADAYLIK ÖNERDİ”…

Özgürgün, Ersan Saner’in kendisini ziyarete gittiğinde Lefke’den birinci sıra adaylık önerdiğini söyledi. “Bu öneriyi, sanki de ben seçime girersem seçilme kaygım olacakmış gibi algıladım ve kendisine de söyledim” diyen Özgürgün, siyasetten kopmadığını, genel seçimlerde aday olacaksa da korkusuzca seçmenin karşısına çıkacağını ancak şu an için bu yönde kararı olmadığını ifade etti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Genel Başkanı, eski Başbakan Hüseyin Özgürgün, KIBRIS Gazetesi’nden Hasan Hastürer’e konuştu.

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