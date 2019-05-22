Özgürgün: “Özersay partisi adına hiçbir şeyi kalmadığı için UBP’ye sarıldı”

Ulusal Birlik Partisi Eski Genel Başkanı ve Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün, hükümet protokolünün imzalandığı sıralarda sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Özgürgün, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın partisi adına hiçbir şeyi kalmadığı için UBP’ye sarıldığını savundu.

Özgürgün’ün paylaşımı şöyle:

Başta yapılması gerekeni son çırpınışlar olarak sergileyen Kudret Özersay: Politikada kalıcı ve işlevsel olabilmenin en önemli temeli tutamayacağımız sözleri vermemek başarılması imkansız, halka zarar verecek işlere kalkışmamak ve en zor zamanlarda gemiyi ilk terk eden olmamaktır.

Partisi adına yapabileceği hiçbir şeyin kalmadığı noktada UBP’ye sarılmasını doğru ama başarılı bir siyasi gelecek için yetersiz buluyorum.

Ülkemizin şu anda bulunduğu ciddi sıkıntılı dönemden hızlıca çıkabilmesinin en doğru yolu bir hükümetin kurulmasıydı. UBP HP koalisyonu canı gönülden dilerim ki başarılı olsun. UBP’nin başarısız olma lüksü yoktur.