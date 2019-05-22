  • BIST 85.241
  • Altın 249,470
  • Dolar 6,0844
  • Euro 6,7951
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Özgürgün: “Özersay partisi adına hiçbir şeyi kalmadığı için UBP’ye sarıldı”

» »
Ulusal Birlik Partisi Eski Genel Başkanı ve Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün, hükümet protokolünün imzalandığı sıralarda sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Özgürgün: “Özersay partisi adına hiçbir şeyi kalmadığı için UBP’ye sarıldı”

Özgürgün, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın partisi adına hiçbir şeyi kalmadığı için UBP’ye sarıldığını savundu.

Özgürgün’ün paylaşımı şöyle:

Başta yapılması gerekeni son çırpınışlar olarak sergileyen Kudret Özersay: Politikada kalıcı ve işlevsel olabilmenin en önemli temeli tutamayacağımız sözleri vermemek başarılması imkansız, halka zarar verecek işlere kalkışmamak ve en zor zamanlarda gemiyi ilk terk eden olmamaktır.

Partisi adına yapabileceği hiçbir şeyin kalmadığı noktada UBP’ye sarılmasını doğru ama başarılı bir siyasi gelecek için yetersiz buluyorum.

Ülkemizin şu anda bulunduğu ciddi sıkıntılı dönemden hızlıca çıkabilmesinin en doğru yolu bir hükümetin kurulmasıydı. UBP HP koalisyonu canı gönülden dilerim ki başarılı olsun. UBP’nin başarısız olma lüksü yoktur.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıklı: "Türkiye'nin müdahalesi var!"22 Mayıs 2019 Çarşamba 12:41
  • HP'den bir istifa daha! HP Parti Meclis'i üyesi görevinden ayrıldı!22 Mayıs 2019 Çarşamba 12:23
  • Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Tatar'a ayar çıkışı22 Mayıs 2019 Çarşamba 12:11
  • Özyiğit: “Hane halkına yardım bütçesi kullanılmadı iki engelli minibüsü alındı”22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:18
  • İşte yeni Bakanlar Kurulu, Tatar listeyi Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sundu22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:00
  • İşte UBP HP hükümetinde bakanlıklar ve dairelerin dağılımı22 Mayıs 2019 Çarşamba 10:52
  • “Genç Kültürel Miras Elçileri” etkinliği açılış töreni yarın22 Mayıs 2019 Çarşamba 10:50
  • Eğitim Bakanı Özyiğit basın toplantsında icraatlarını anlattı22 Mayıs 2019 Çarşamba 10:47
  • AKP, ‘Ekrem İmamoğlu’ ismini Google’dan satın alarak kendi reklamlarını gösterdi22 Mayıs 2019 Çarşamba 10:42
  • İşte UBP-HP Protokolü22 Mayıs 2019 Çarşamba 10:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti