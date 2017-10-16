Özgürgün: “Rum Meclisi’nin kararı provokasyonların devamı”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Rum Meclisi’nin kararının Türk tarafına yönelik provokasyonların devamı olduğunu söyledi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Rum Meclisi’nin, “sıfır asker sıfır garanti” söylemini karara dönüştürerek, gerçek amacının çözüm değil Enosis’e hizmet olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Özgürgün, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin etkin ve fiili garantisini içermeyen bir anlaşmaya asla onay vermeyeceğini vurguladı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün Rum Meclisi’nin kararına yönelik yazılı açıklaması şöyle:

“Kıbrıs adasında tüm kötülüklerin anası olarak bilinen “Enosis” kararını kaldırmayan Rum Meclisi, geçtiğimiz hafta sonu Rum Lider Anastasiadis’in slogan haline getirdiği ve müzakere sürecini berhava ettiği “ sıfır garanti, sıfır asker” söylemini karara dönüştürerek gerçek amacının çözüm değil, Enosis’e hizmet olduğunu bir kez daha net bir biçimde göstermiştir.

Yarım asırlık saplantılı Rum zihniyetinin, müzakere sürecine kerhen katılırken sadece Crans-Montana Konferansı’nı değil, 50 yıllık müzakere parametrelerini de çökerttiğine tüm ilgili taraflarla, raporunda belirtmese de BM Genel Sekreteri de tanıklık etmiştir.

İki ELAM milletvekilinin önerisiyle Enosis’i okullara taşıyan” kararıyla İsviçre müzakerelerini sabote eden Rum Meclisi, bu kez de Rum Çevreciler Hareketi’nin önerisine onay vererek, Türk tarafına karşı provokasyonlarını sürdürmeye devam etmektedirler.

Bilinmelidir ki, Garanti Anlaşması’nın verdiği yetki çerçevesinde garantörlük hakkını kullanan Anavatan Türkiye’nin bu uluslararası anlaşmadan doğan hakkını Rum Temsilciler Meclisi’nin tahrikkar kararları, bu kararlarla görevlendirilen Rum liderin sonlandırması hayal bile olamaz.

Kıbrıs Türk Halkı, Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisini içermeyen bir anlaşmaya asla onay vermez, vermeyecektir.”