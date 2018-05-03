Özgürgün: “Sen olma, hükümet kuralım derlerse değerlendiririm”

ÖZGÜRGÜN GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

Ulusal BirlikPartisi Genel Başkanı Hüseyin ÖzgürgünKıbrıs TV’de Hasan Hastürer’in sunduğu programa katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün katıldığı programda, parti içi gelişmelerden, Hükümetin icraatlarına, Belediye seçimlerinden müzakerelere kadar bir çok konuda değerlendirmede bulundu.

'KIBRIS TÜRK HALKININ, HAKLI MÜCADELESİNİN PARTİSİYİZ’

Kıbrıs Türk Halkının 1950’lerden başlayan mücadelesinin siyasi ayağı olduğunu ifade eden Özgürgün, “Ulusal Birlik Partisini diğer partilerden ayıran en büyük özellik, mücadeleye sahip çıkan, destek veren, iktidara geldiğinde de ülke ekonomisi düzenlemesinin yanında toparlayıcı bir rol üstlenen partidir ve bunun için diğer partilerden farklıyız” ifadelerini kullandı.UBP’nin muhalefette de çok konuşulan bir parti olduğuna vurgu yapan Özgürgün, muhalefetteyken dağılan bir parti değil, toparlayan, toparlanan bir parti olduğuna dikkat çekti.

“BİZDE KKTC’Yİ YAŞATMA SEVDASI VAR”

Hüseyin Özgürgün “iktidar” başlığında okları iktidarın büyük ortağı Cumhuriyetçi Türk Partisine çevirdi ve “CTP iktidarı hissetmediği için hissettiremedi” ifadelerini kullandı. Bizde KKTC’yi yaşatma sevdası var diyen Özgürgün, bir Devletin olması gerektiğine ve bu devletin güçlü olması gerektiğine vurgu yaptı. Özgürgün bu bağlamda müzakerelere de değinerek anlaşmanın güçlü bir devletle olabileceğini söyledi.

‘PARTİYİ İYİ BİR NOKTAYA GETİRDİK’

Ulusal Birlik Partisinde Başkanlığı dönemini değerlendiren Özgürgün, 2013 yılında Genel Başkan olduğunda Milletvekili sayısı olarak 30’dan 14’e gerilemiş bir UBP olduğunu hatırlatarak, bugün vekil sayısı olarak 14’lerden 21’e yükselen bir UBP olduğunu söyledi ve şu sözlere yer verdi;

2013te benim aldığım yapıda, 30’dan 14’e gerilemiş bir parti vardı,daha da bu rakam azalamazdı. Ben arkadaşlara kurultayda tek aday olurum dedim, onlarda tamam dedi. Yeniden toparlanmak gerekiyordu. Bölünmüşlüğü toparlamak kolay değildi. Aynı zamanda büyük de borçla aldık. Kurultayda dedim ki birinci parti çıkaramazsam yokum dedim. Partiyi 14 milletvekilinden 21’e taşıdık bu kolay olmadı. En zor yıllarımdı. Bölünmeler kendi içinde de olabiliyor. Tarihe baktığınızda da görürsünüz. Ben aldığım gün UBP bitti denilen bir noktadaydı ve UBP ciddi oylarla çıktı. Benim En Büyük Başarım şudur; ben kucak açarak partiyi büyüttüm. Partide herkesi toplayarak büyürsünüz. Sayın Eroğlu’nun meydana inmesi bizim için artıdır. Bizim sadece partiyi büyütmek için yukarıdan birini indiremeyeceğimize göre, herkesi kucaklayarak yaparsınız. Bunu seçimlerde sağladık. Siyasette rekabet bitmez’

“ADAYLARI KUCAKLADIM”

Kurultay ile ilgili de konuşan Özgürgün, önlerinde kurultay süreci olduğunu, öncesinde yerel seçimlerin yer aldığını belirterek, hazırlıklarının devam ettiğini kaydetti. 2015 yılındaki kurultaya atıfta bulunan Özgürgün, “2015 te 6 aday çıktı karşıma. O zaman parçalanma olabilirdi. Farklı düşüncede olsaydım parçalanırdı. 6 adayın da kucaklamamı görmeleri toparlanmaya sebep oldu.” İfadelerine yer verdi.

“SEN OLMA, HÜKÜMET KURALIM DERLERSE DEĞERLENDİRİRİM”

Şahsı ve partisi ile ilgili eleştirilere de cevap veren Özgürgün, “Özgürgün olmasaydı hükümet kurardık” gibi söylemleri duyduğunu, bu yaklaşımın kendisini de rahatsız ettiğini ancak, kendisine böyle bir yaklaşımla gelinmesi halinde şahsen değerlendirebileceğini söyledi. “Partiye zarar vererek dışarda bırakmak olmaz” diyen Özgürgün, böyle bir teklif olsaydı parti meclisene götürürdüm şeklinde konuştu.

“2014’TE SERTOĞLUNA TEKLİF GÖTÜRDÜM”

Belediye seçimleri hakkında da konuşan Özgürgün, 2014 yılında Hasan Sertoğlu’na teklif götürdüğünü söyledi ve süreci şu şekilde anlattı; “2014’te Sertoğlu’na teklif götürdüm, 2018’de yanındayım dedi. Ben de 2018’e kadar bekledim. Lefkoşa’daki seçim önemli. Lefkoşa için 2014’ten beri beklediğim ve güvendiğim bir aday. “

“İYİ BİR MUHALEFET DEĞİL, İYİ BİR İKTİDARIZ”

Özgürgün hükümet ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; “Aynı sorun 1990 yılında yine vardı. Tüm partiler ittifak kurarak seçime girdi. O zaman tepki Derviş beye mi, UBP’ye miydi? Aynı olay bugün de oldu. 4’lü koalisyon var. Tek muhalefet olmaktan mutluyuz. İyi bir muhalefet olduğumuzu söyleyemem, ancak iyi bir iktidarız. Hükümetleri kurmak bozmak halka çok şey kaybettiriyor. Madem bu arkadaşlar yüzde 36 oyu olan partiye bekle dediler,4 parçalı hükümeti kurdular, kısa sürede bozmasınlar. Devam etsinler.”

“ZAMDAN BAŞKA İCRAAT YOK”

Hükümetin sorumluluğunun büyük olduğuna dikkat çeken Özgürgün, 100 günde hiçbir şey yapılmaz, sadece ileriye ilişkin işaret verebilirler ancak ben zamlardan başka bir şey göremedim ifadelerini kullandı. Özgürgün, Bu 100 günde bıraktıklarımızdan ileri gidilmedi. Ben ana muhalefet olarak bir şey söylemesem de kendileri bir birlerine zarar veriyor’ dedi.

“SAYIN CUMHURBAŞKANIYLA ARAMIZ İYİ”

Cumhurbaşkanı Akıncıyla ilgili sorulan soruya ise Özgürgün şöyle yanıt verdi; “Sayın Cumhurbaşkanı ile aramıziyi. Benim eleştirilerim oldu. Ancak Sayın Cumhurbaşkanıyla çizgiyi biraz aştığımı düşündüm, bu olmaması gerekirdi.Daha ileri noktaya gitmesin diye hemen aradım, Sonra buluştuk.Eleştirilerim olacak ancak bu eleştirilerim daha düzeyli olacak dedim. Ben devletin varlığına inandığım için hata yaptığımı düşündüm.”

“YA RUMLAR KAFAYI DEĞİŞECEK, YA DA…”

Kıbrıs meselesi ile ilgili de konuşan Özgürgün, 63’te eşitliği Rumtarafı bozdu. Eşitliği devam ettirebilecek ekonomik ve siyasi yapıyı oluşturmak istiyoruz. Guterrez belgesine gelene kadar Kıbrıs Türk halkı, birçok liderle masaya oturdu, geleninnoktada Rum tarafı siyasi eşitliği hazmetmedi. Güvenliği de ciddiye almadı. Bunları söyledikten sonra her şey çöktü. Bugün bakıyorum zihniyet ve şartlar değişmedi. Bizim lehimize söylenen söz yok. Sayın Cumhurbaşkanı bile söyledi. Ancak Rumlardan yine ses yok. Güney Kıbrıs ya net konuşacak, ya da başka bir şey olacak, ucu açık belirsiz sürece gitmek olmaz dedi.