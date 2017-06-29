Özgürgün: “Siyasal parti ve parti başkanı gibi davranan sendikacılar var”

KKTC Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş Federasyonu) VI. Olağan Genel Kurulu bugün Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd. Genel Müdürlük Binası, Kültür Salonu’nda yapıldı.

Genel Başkan Yakup Latifoğlu’nun konuşması ile başlayan Genel Kurul’da daha sonra divan oluşturuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Toplantıda; Başbakan Hüseyin Özgürgün, Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Sekreteri Sonay Adem konuşma yaptı.

Genel Kurul, “faaliyet raporu, mali rapor, yeni dönem faaliyet raporu, Yeni Yönetim Kurulu’nun onayı, başkan adayının konuşması ve başkanlık seçimi, Denetim Kurulu, Üst Kurul seçimi” gündemiyle toplandı.

Hür-İş Başkanı Yakup Latifoğlu, başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıklarken, tek başkan adayı olan Ahmet Çaluda’nın, başkan seçilmesi öngörülüyor.

ÖZGÜRGÜN: “13 AY ÖNCE TESLİM ALINAN DURUMLA BUGÜNKÜ ARASINDA FARK VAR… 3 KEZ ASGARİ ÜCRET BELİRLENDİ”

Hür-İş Genel Kurulu’nda konuşan Başbakan Hüseyin Özgürgün, hükümetin kuruluşunun üzerinden 13 ay geçtiğini, bu sürede birçok yasa geçtiğini, düzenlemeler yapıldığını, kararlar alındığını söyledi.

Özgürgün, 13 ay önce teslim alınan durumla, bugünkü durum arasında farklar olduğunu kaydederek, ödemelerin yapıldığını, sıkıntıların aşıldığını, 13 ayda üç kez asgari ücretin belirlendiğini belirtti.

Hedeflerinin asgari ücreti artırma, memurların aldığı zam oranında artış yapma olduğunu dile getiren Özgürgün, sendikal yaşama değindi.

“TÜM SENDİKALARLA DİYALOĞA AÇIĞIZ”

Sendikal hareketi desteklediklerini söyleyen Özgürgün, kamuda örgütlü tüm sendikalarla diyaloga açık olduklarını belirtti.

“PARTİ BAŞKANI GİBİ DAVRANANLAR VAR”

Sendikacılık dışına çıkarak siyasal parti ve parti başkanı gibi davrananlar bulunduğunu söyleyen Özgürgün, “Siyasi parti edasında davranmak sorun yaratıyor. Üyelerini ileriye taşımaya çalışan, haklarını arayan sendikal çalışmaların yanındayız” dedi.

Özgürgün, “Sendikal hareket, siyasi partilere eşit mesafede ancak, devlete yakın örgütlerdir, öyle de olmalıdır. Sendikacılık bir muhalefet hareketi olarak bilinse de, siyasi nedenlerle iktidarları yıpratmak yerine bürokrasi ve diğer örgütlerle diyalog içinde uzlaşmacı bir tutum sergileyerek, devletin kazanımı olacak sonuçların üretilmesi esas olmalıdır” dedi.

“ÇEVREMİZ ATEŞTEN GÖMLEK”

Adanın çevresinde sorunlar ve savaşlar yaşandığına değinen Özgürgün, “Çevremiz ateşten gömlek” dedi.

Sorunların aşılması için en büyük gücün devlet olduğunu belirten Özgürgün, en büyük güvencenin de Anavatan Türkiye olduğunu söyledi.

“AYNI İNANCI TAŞIMADIĞIMI DA BELİRTMELİYİM”

Özgürün, Kıbrıs sorununa da değinerek, “Bu arada, dün İsviçre’nin Crans-Montana kentinde sıkıntılarla başlayan Kıbrıs konusunun çözümüne ilişkin zirve toplantısında Türk tarafının çözüm iradesinin karşılık bulacağına ilişkin aynı inancı taşımadığımı da belirtmeliyim” dedi.

İADE EDİLEN YASA

Özgürgün, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından Meclis’e iade edilen “Din İşleri Yasası”nın yürürlüğe girememesinden üzüntü duyduğunu söyleyerek, Ekim ayında Meclis’in açılmasıyla ilk bu yasanın görüşüleceğini belirtti.

Konuşmasında, Hür-İş’te görevi devreden Genel Başkan Latifoğlu’na hizmetlerinden dolayı, teşekkürler eden Özgürgün, yeni Genel Başkan’a görevinde başarılar diledi.

SANER: “SORUNLARI TEK TEK ÇÖZÜME KAVUŞTURUYORUZ”

Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, göreve geldiği dönemde çok sayıda sorunu önünde bulduğunu, bunları tek tek çözüme kavuşturmaya çalıştığını belirtti.

Asgari ücretin 13 ayda üç kez belirlendiğini söyleyen Saner, “Bu hiçbir hükümet döneminde yapılmadı. Asgari ücreti bir kez daha belirlemek için toplantı yapacağız” dedi.

Saner, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin ciddi bir borç altındayken, kayıt dışı yaşamanın kayıt altına alınması, “Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası” ve “Sosyal Sigortalar Yasası”nın düzenlenmesi gibi çalışmalarla, dairenin emeklilere borçlanmadan ödeyecek hale getirildiğini ifade etti.

Dairenin borçları ve ödenen borçlarla ilgili detaylı bilgi veren Saner, gelinen noktanın başlangıç noktasından çok daha iyi bir nokta olduğunu belirtti.

Sendikal yaşamdan yana olduklarını dile getiren Saner, iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini, üzerilerine düşeni yerine getirmeye hazırlıklı olduklarını vurguladı.

“22 BİN KAYITLI İŞÇİ VAR”

Saner, çalışma yaşamına ilişkin istatistiki bilgi vererek, 22 bin kayıtlı işçi bulunduğunu kaydetti.

Asgari ücretin üniversite mezunlarına da uygulandığına işaret eden Saner, buna yönelik bazı yeni düzenlemeler yapılacağını belirtti.

Saner, yerel istihdamı artırılmaya yönelik teşvik tüzüğü hazırladıklarını söyleyerek, desteklerden yararlanmak isteyen işverene, çalışanına asgari ücretin yüzde 10 fazlasını içeren maaş vermesi ve bunu çalışanın banka hesabına yatırması şartı getireceklerini belirtti.

Saner, ülkeye çalışmaya gelecek doktor ve doktora öğrencilerini asgari ücretin üzerinde çalıştıranlara da destek verileceğini söyledi.

KAÇAK ÖĞRENCİ İŞGÜCÜNE KARŞI 3 BAKANLIK KARARLAR ALDI

İnşaat, tarım ve turizm sektörlerinde yabancı üş gücüne ihtiyaç duyulduğunu belirten Saner, kaçak öğrenci iş gücü ile ilgili olarak İçişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Mili Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın ortak kararlar alarak düzenleme yaptığını kaydetti.

LATİFOĞLU: “NÖBET DEĞİŞİMİ…”

HÜR-İŞ Başkanı Yakup Latifoğlu, sendikacılıkla 41 yıl önce tanıştığını, 18 yıl profesyonel sendikacılık yaptığını dile getirerek, bugün başkanlığı bırakacağını, nöbet değişimi yaşanacağını belirtti.

Ülkede yaşanan sorunlara değinen Latifoğlu, liberal ekonominin tüm kurumlarda uygulanmaya başlandığı, her değerin para ile ölçüldüğü bir dönem yaşandığını söyledi.

“İŞ KAZALARI ARTTI, ASGARİ ÜCRET SEFALET ÜCRETİ OLDU, ÇALIŞMA HAYATININ DÜZENİ BOZULDU”

Latifoğlu, iş kazalarının arttığını, asgari ücretin “sefalet ücreti” haline geldiğini savunarak, ucuz, taşeron işçilik, evden çalışma, kısmi çalışma gibi tanımlarla iş hayatının düzeninin bozulduğunu ileri sürdü.

Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın son dönemde yeniden gündeme geldiğini söyleyen Latifoğlu, yasanın, Sosyal Güvenlik Yasası’nda yer alan unsurları içerdiğini ancak yasanın hayata geçirilemediğini, uygulanamadığını belirtti. Latifoğlu, “Onu hayata geçiremeyenler şimdi bize Genel Sağlık Sigortası’nı kurtuluş olarak sunuyorlar” diyerek, yasanın içeriğinin bilinmediğini, yeterli bilgi verilmediğini söyledi.

Din İşleri Yasası’nın Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyleyerek Başbakan’a teşekkür eden Latifoğlu, BRTK’da da yasaların ele alınması ve hakların en kısa sürece verilmesini talep etti.

Crans-Montana’da yapılan Kıbrıs müzakerelerini değerlendiren Latifoğlu, görüşmelerden sonuç alınamazsa izolasyonların kaldırılması gerektiğini belirtti.

Konuşmasının sonunda federasyona bağlı sendika başkanları ve Ahmet Çaluda, Latifoğlu’na plaket takdim etti.

ERGÜN: “TAKDİRE ŞAYAN”

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Yakup Latifoğlu ile uzun yıllar birlikte çalıştıklarını söyleyerek, görevi bırakmasının sık karşılaşılan bir olay olmadığını, başkanlığı gelecek nesillere bırakmasının takdire şayan olduğunu belirtti.

Atalay, Türkiye ile KKTC’nin ayrılamaz bir bütünün parçaları olduğunu söyledi.

Kıbrıs görüşmelerinin uzun yıllardır devam ettiğini belirten Atalay, “Temennimiz bu dönemde mutlu bir şekilde sonlanmasıdır” dedi.

Atalay, konuşmasında özgürlük ve demokrasinin önemine de vurgu yaptı.

ADEM: “DEVLETE YABANCILAŞMA VAR”

TKP Yeni Güçler Genel Sekreteri Sonay Adem ise konuşmasında, toplumda, siyasilere duyulan güvensizlik nedeniyle devlete bir yabancılaşma bulunduğunu, sendikacılığın geriye doğru gittiğini, kamuda çalışanların yarısının sendikasız olduğunu savundu.

Adem, adaletsiz gelir dağılımının her geçen gün arttığını, taşeron sistemin yerleştiğini, çalışma koşullarının zorlaştığını ileri sürdü.

“TAŞERON SİSTEMİ YASAKLANMALI”

Taşeron sisteminin yasa ile yasaklanması gerektiğini belirten Adem, kaçak işçiliğin ve düşük ücretle öğrencilerin çalıştırılmasının da önüne geçilmesinin şart olduğunu, bu durumun çalışma hayatını sabote ettiğini söyledi.

Asgari ücrete artış yapılması gerektiğini dile getiren Adem, yabancı işçilere yönelik kota konulması, sınırlandırma getirilmesi ihtiyacı bulunduğunu da sözlerine ekledi.