ÖZGÜRGÜN “SON HAMLESİNİ” YAPTI

18 Ocak 2018 tarihli Detay Gazetesi...

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün banka hesaplarıyla ilgili iddialar konusunda en sonunda konuştu! Erken seçim öncesinde basına yansıyan banka hareketlerindeki yüksek miktardaki para çekimleri hakkında hiçbir açıklama yapmayan ve diğer parti liderleriyle hiçbir ortamda tartışmaya katılmayan Özgürgün, dün yaptığı açıklamada çeşitli iddialara konu olan paraların kaynağının “bankadan aldığı kredi” ve “kısa sürede geri vermek üzere ailesi ile arkadaşlarından aldığı borç” olduğunu açıkladı.

Özgürgün’ün “zoraki” bir şekilde yapıldığı izlenimi veren bu açıklaması, toplumun geniş kesimleri tarafından inandırıcı bulunmadı. Açıklamanın perde gerisinde ise, Türkiye hükümetinin UBP’li bir koalisyon hükümeti talep etmesi ve muhtemel hükümet ortaklarından Halkın Partisi’nin (HP) UBP ile birlikte hükümette yer almak için Özgürgün’ün parti başkanlığından istifa etmesi talebinin etkili olduğu düşünülüyor. Özgürgün’ün inandırıcılıktan uzak bu açıklamasının hem parti başkanlığında kalabilmek hem de, koalisyon hükümeti kurma şansını sürdürmek için atılan “son hamle” olarak nitelendirildi.