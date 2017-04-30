Özgürgün: “Sporun tüm alanlarına yatırım yapıyoruz”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, gençlerin spora yöneldiğinde kötü alışkanlardan uzaklaşacağını ve sağlıklı yaşamı tercih edeceğini belirterek, gençlerin spora yönelmesi için sporun tüm alanlarına yatırım yaptıklarını söyledi.

Başbakan Özgürgün, sporda tesisleşmeye önem verdiklerini kaydederek, güzel tesisleri bütün bölgelere yaymak için çalıştıklarını belirtti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Girne Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nın açılışını yaptı. Açılışa, bazı bakan ve milletvekilleri ile bölge halkı da katıldı.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Başbakan Özgürgün, açılışta yaptığı konuşmada, yaklaşık 9 ay önce bölgeyi incelemeye geldiğinde stadın atıl durumda olduğunu ve o zaman yılbaşından hemen sonra stadı açma sözünü verdiğini anımsatarak, bugün açılışını yaptıkları stat için emeği geçenlere teşekkür etti, hayırlı olması dileğinde bulundu.

“YATIRIMLARI HIZLANDIRCAĞIZ”

Özellikle gençlerin, sağlıklı zemin ve sağlıklı alanlarda hayat sürmeleri için bu tür alt yapı tesislerinin şart olduğunu ifade eden Başbakan Özgürgün, "Yatırım ve hizmet bizim görevimiz. Biz görevimizi yapıyoruz. Bugüne kadar gelen yatırımları, bu yıldan itibaren artarak daha da hızlandıracağız" dedi.

Sporda bir çok projeleri olduğunu, altı ilçede ışıklandırılmış stat projelerinin hayata geçeceğini, Lefke ve İskele’deki statlarının da ışıklandırılması için ihaleye çıkıldığını anlatan Başbakan Özgürgün, sadece futbolda değil, sporun tüm alanlarında yatırımların sürdüğünü kaydetti.

Gençlerin spora yönelmesi için sporum tüm alanlarına yatırım yaptıklarını ifade eden Başbakan Özgürgün, "Gençlik spora yöneldiğinde kötü alışkanlıklardan uzaklaşır; sağlığı ve sağlıklı yaşamı tercih eder. Bu defa sağlık harcamaları azalır. Bunu, ülke ekonomisine bir katkı olarak da görüyoruz" diye konuştu.

Başbakan Özgürgün, Karaoğlanoğlu'nun bugün mükemmel bir tesis kazandığını, böyle güzel tesisleri bütün bölgelere yaymak için çalıştıklarını belirtti.

SERTOĞLU: "SPORDA BUGÜNE KADAR BÖYLE BİR TESİSLEŞME GÖRMEDİM"

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ise, Başbakan Hüseyin Özgürgün ile birlikte sporda bir atılım başladığını, hiç bir dönem böyle bir tesisleşme görmediğini söyledi.

Sertoğlu, Başbakan Özgürgün ile sporun tüm alanlarında ciddi yatırım planları olduğunu ifade ederek, yatırımların gelecek yıllarda da devam edeceğini kaydetti. Sertoğlu, "Allah başımızdan eksik etmesin; tüm futbol ailesi adına Sayın Başkan Özgürgün'e teşekkür ediyorum" dedi.

ÇUKUR: "BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN SAYESİNDE FUTBOLUMUZ

YATIRIM AÇISINDAN EN PARLAK DÖNEMİNİ YAŞIYOR"

Karaoğlanoğlu Spor Kulübü Başkanı Hasan Çukur da, Kıbrıs Türk futbolunun, Başbakan Özgürgün sayesinde yatırım açısından en parlak dönemini yaşadığını belirterek, "Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nın açılışı ile başlayan futbol resitalinin ülke geneline yayıldığını" söyledi.

Çukur, stadın, Karaoğlanoğlu Kulübü ve bölge halkının hizmetine verildiğini ifade ederek, katkısı olan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Başbakan Özgürgün Karaoğlanoğlu ile Pınarbaşı arasında oynan futbol maçının başlama vuruşunu da yaptı.