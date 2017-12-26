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ÖZGÜRGÜN SUSUYOR, BAŞVURULAR ÇOĞALIYOR!!!

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ÖZGÜRGÜN SUSUYOR, BAŞVURULAR ÇOĞALIYOR!!!
27 Aralık 2017 tarihli Detay Gazetesi...

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün banka hesaplarıyla ilgili sessizliği toplumun geniş kesiminden gelen açıklama taleplerine rağmen devam ederken, Toparlanıyoruz Hareketi’nin ardından dün Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Başsavcılık ve Meclis Başkanlığı’na Özgürgün’ün banka hesaplarının incelenmesi için başvuruda bulundu.

Yapılan araştırma başvurusunun ardından açıklamalarda bulunan TDP Genel Başkanı Özyiğit, “TDP gerekli başvuruyu yapmış ve kamuoyunun bilgilendirilmesini  beklemektedir. Toplumun da beklentisi zaten bu yöndedir" ifadelerini kullandı. Yapılan başvuruda ise Özgürgün’ün13’ü Türk Lirası, 7’si döviz, toplam 20 kapalı hesabı olduğu bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

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