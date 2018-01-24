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Özgürgün: Umutlu değilim

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Özgürgün: Umutlu değilim
Ulusal Birlik Partisi Genel Başaknı Hüseyin Özgürgün hükemti kurma görevini Cumhurbaşknaı Akıncı’dan aldıktan sonra basının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Özgürgün “elimizden geldiği kadar deneme yapacağız. 4’lü koalisyon çalışması varken bunu denemek zor olacak. Çok da umutlu bir noktada değiliz” dedi.
Zorlama koalisyonlar sıkıntı yaratacaktır diyen Özgürgün, “her ne pahasına olursa olsun bir hükümet kurma niyetinde değilim, düşüncem olabiliyorsa bütün partilerle görüşmektir” ifadelerini kullandı.

Özgürgün’ün açıklaması şöyle:

Hükümeti kurma görevini almış bulunmaktayım. Ancak seçimin hemen ertesinde başlatılmış bulunan bir çalışma var dünkü görüşmeden sonra bir şekilde sandıktan büyük farkla çıkmış olan UBP’ye görevin verilmesini istemiştik.

Bizim bütün amacamızı halkın iradesi yönünde bir hükümet kurmaktır. Ancak bunu yapmak çok kolay olmayacaktır. Bunu biliyoruz. Ben bütün gayretimle aldığım görevi en doğru şekilde yerine getirmeye çalıaşcağım. Benim niyetim ülkeyi ekonomik ve sosyal anlamada iyi yere getirebilecek bir hükümet.

Sandık UBP’ye görevi vermişti ancak UBP’siz bir hükümet kurma çalışması var. Bu şartlar altında hükümeti kurma yönünde çok da umutlu değilim. Bütün partilerle diyalog kurmak istiyorum. Ama sandıktan güçlü bir hükümet mesajı çıktı. Daha ilk günden bunu söylemiştim.

Ama 3’lü 4’lü zorlama koalisyonlarda var. Biz bu zorlama koalisyonların sıkıntı yaratacağını söylüyoruz. Her ne pahasına olursa olsun hükümet kurma düşüncesinde değilim. Gerçekten hizmet verebilecek bir koalisyon modeli oluşturmak için çalışacağız.

2‘li koalisyonlar bugüne kadar zorlu geçti 4’lü koalisyon daha zor olacaktır. Ben parti meclisine danışacağım ama şuanda bütün partilere çağrı yapıyorum güçlü bir hükümet kurabiliriz. Ben ilk olarak CTP ile görüşmeyi düşünüyorum.

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