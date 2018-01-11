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Özgürgün ve Özersay'ın olmadığı UBP-HP koalisyonu iddiası!

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Özgürgün ve Özersay'ın olmadığı UBP-HP koalisyonu iddiası!
Siyaset kulislerindeki son iddia Özgürgün ve Özersay’ın hükümet dışında olabileceği UBP-HP koalisyonu...

Yeni hükümetin başı ise Faiz Sucuoğlu…

MÜZAKERE VE İSTİKRAR İÇİN 

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun “Umarız ‘koalisyona girmeyiz’ gibi açıklamalar bir kenara bırakılır. İnşallah hükümet kurulur” sözlerinin ardından gözler UBP-HP ikilisine döndü. Seçim sonrası müzakereler ve ekonomik istikrar için iki partinin bir hükümet formülünde uzlaşabileceği belirtiliyor. 

30 VEKİLE İCRACI HÜKÜMET 

HP’nin kaygılarının giderilmesi için olası UBP-HP hükümetinde Özgürgün ve Özersay’ın görev almayabileceği, HP’nin de bu şekilde ikna edilebileceği ifade ediliyor. 30 vekille çok rahat icraat yapabilecek ve erken seçimi önleyecek bu hükümetin başı olarak konuşulan isim ise Faiz Sucuoğlu...

 

(Star Kıbrıs)

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