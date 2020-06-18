Özgürgün yeni hükümet için geri mi dönüyor ?

Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski başkanı Hüseyin Özgürgün’ün, pamuk ipliğine bağlı olduğu iddia edilen UBP-HP koalisyon hükümetinin, bozulması halinde, kurulması düşünülen UBP-DP-YDP hükümeti için eşi ile yaşamakta olduğu İstanbul’dan, KKTC’ye geri döneceği ileri sürülüyor.

Başbakanlık yaptığı sırada hakkında ileri sürülen iddialar sonrasında, dokunulmazlığı kaldırılan ve polis tarafından ifadesi alınan Özgürgün’ün, mahkemeye sevk edilmesine karar verilmişti. Bunun üzerine Ada’yı terk eden ve İstanbul’da yaşamaya başlayan Hüseyin Özgürgün’ün, hakkındaki iddiaların kaldırılması ve mahkeme sürecinin durdurulması şartı ile geri döneceği öne sürülüyor.

Ulusal Birlik Partisi içerisindeki bir grubun, HP ile koalisyon hükümetinin devam etmemesini ve DP-YDP ile kurulması muhtemel bir koalisyon hükümetinde, aranan 26 evet oyu için Özgürgün’ün oyuna ihtiyaç duyulması nedeniyle geri dönmesi için girişimde bulunduğu öğrenildi. Özgürgün’ün de Halkın Partisinin (HP) içinde olmayacağı bir koalisyon hükümetine evet dediğine vurgu yapılıyor.