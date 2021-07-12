  • BIST 1.378,280
  • Altın 500,76
  • Dolar 8,6450
  • Euro 10,2450
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

Özgürgün yeniden aday

» »
Eski Başbakanlardan Hüseyin Özgürgün, “Geri dönmem konusunda tabandan çok büyük bir baskı var. Onlar için geri dönmeye karar verdim” dedi.
Özgürgün yeniden aday

Eski Başbakanlardan Hüseyin Özgürgün, “Geri dönmem konusunda tabandan çok büyük bir baskı var. Onlar için geri dönmeye karar verdim” dedi.

Özgürgün, “Bana yapılanı unutmak kolay değil. Parti demek takım demektir, takım arkadaşlarımın beni bu şekilde ortada bırakmaya kalkması unutulacak bir şey değil. Ama tabandaki arkadaşlarım bu süreçte hep yanımda oldu. Şimdi onlar için geri dönmeye karar verdim. Partimle ve sizlerle yeniden buluşmak üzere önümüzdeki genel seçimlerde adayım. Adaylığımım tek sebebi partime ve ülkeme hizmettir” dedi.

Özgürün, “Eğer sizlerden koparılmamış olsaydım şu an mecliste, parti meclisinde ve her platformda size hizmete zevkle devam ediyor olacaktım. Umarım ilk seçimlerden sonra birlikte partimize hizmet etmeye devam ederiz. Her makamda bulunmuş ve hiçbir makam kaygısı olmayan bir UBP li olarak bundan sonra tek yapacağım 25 yıllık tecrübeyle partim ve ülkem için doğru bildiklerimi gailesiz ve korkusuz bir şekilde sizlerle paylaşmaktır” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş yazdı... Yeni Anayasa, yeni Askeri üsler ve siyasete yeni dizayn12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:14
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (12 Temmuz 2021)12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:09
  • Üç bin Rum Maraş'a dönecekleri günü bekliyor..12 Temmuz 2021 Pazartesi 08:10
  • Dışişleri Bakanlığı: Pakistan Yetkililerinin ziyaretleri rutin ziyaret11 Temmuz 2021 Pazar 21:58
  • İngiltere'den gelecek çift aşılı Kıbrıslı Türkler için karantina şartı kalktı11 Temmuz 2021 Pazar 21:13
  • 111 Vaka, 1 ölü, 52 taburcu!11 Temmuz 2021 Pazar 21:09
  • Yusuf Avcıoğlu, Erhan Arıklı hakkında hukuki süreç başlatıyor11 Temmuz 2021 Pazar 18:28
  • Arıklı "elinde belge var mı?" diyenlere kızdığını açıkladı ama "yine belge açıklamadı"!11 Temmuz 2021 Pazar 18:22
  • Hafta sonu KKTC'de bir çok aşı merkezi çalışmadı! Üstel merkezleri artırmaktan bahsetti!11 Temmuz 2021 Pazar 17:50
  • Dr. Cavit An da Türkiye'ye alınmadı! Girişi YASAK!11 Temmuz 2021 Pazar 17:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti