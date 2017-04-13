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Özgürgün Yenierenköy Stadının Eylül ayına kadar hizmete gireceğini söyledi

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Özgürgün Yenierenköy Stadının Eylül ayına kadar hizmete gireceğini söyledi
Başbakan Hüseyin Özgürgün, Yenierenköy Stadının çim zemin, yeni tribün ve soyunma odalarıyla birlikte Eylül ayında hizmete açılacağını söyledi.

Başbakan Özgürgün, Yenierenköy ziyaretinde köy sahasındaki çimlenme çalışmalarını inceledi.

Özgürgün, yaptığı konuşmada, “soyunma odasıyla, tribünleri ve çim zeminiyle Eylül’de Yenierenköy Stadının açılışını yapacağız” dedi.

Başbakan Özgürgün, çim ekimi, yeni tribün ve soyunma odaları için Spor Dairesi’ne gereken talimatı verdiğini söyledi.

SİPAHİ’YE GENÇLİK MERKEZİ

Başbakan Özgürgün, Yenierenköy ziyaretinin ardından Sipahi köyünü ziyaret etti.

Başbakan Özgürgün, ziyarette yaptığı konuşmada, Sipahi Köy Muhtarı Göksal Hacıhasanoğlu’na Gençlik Merkezi yapılmasına destek vereceği sözü bulunduğunu, Merkez için süratle çalışmalara başlanacağını kaydetti. Özgürgün, Merkez’in köye önemli katkısı olacağına inandığını ifade etti.

Konuyla ilgili olarak Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu ise, İnşaat Planlama Dairesi’nin, eski Rum okulunun Gençlik Merkezi’ne dönüştürülmesi için maliyet hesaplaması yapmakta olduğunu, çalışmanın tamamlanmasıyla projenin hayata geçirileceğini ifade etti.

“KİRACININ KOÇAN ALMASI İÇİN YASAL DÜZENLEME”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, 1995-1997 öncesi devletten ev kiralayanların koçan alabilmesi için ödenmesi gereken meblağın belirlemesinde sıkıntı bulunduğunu, Değer Takdir Komisyonuna bu konuda başvuru yapanlara münferit olarak yardımcı olmaya çalıştıklarını ancak soruna yasalar çerçevesinde bir çare bulunması gerektiğini, yasal tadilat mümkünse bunun yapılacağını ifade etti.

ÖZGÜRGÜN SİPAHİ’DEKİ SPORTİF TESİSLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN DE TALİMAT VERDİ

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Sipahi köyündeki Cemil Yılmaz Spor Salonu, bitişiğindeki halı saha ve açık basketbol ve voleybol sahalarında da incelemelerde bulundu.

Hüseyin Özgürgün, Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu ve köy Muhtarı ile yaptığı incelemelerin ardından, spor salonunun genişletilmesi, bitişikteki sentetik çim sahanın zemini ve tellerinin iyileştirilmesi ve voleybol/basketbol sahasının çevre düzeninin yapılması talimatını verdi.

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