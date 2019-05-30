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Özgürgün yine twitt attı ve sert çıktı.. "Özersay ve çetesi"

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UBP Eski Genel Başkanı, Eski Başbakan, UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün hakkındaki çıktığını iddia ettiği “yalan haberlerin” HP Genel Başkanı Kudret Özersay tarafından hazırlandığını iddia etti.
Özgürgün yine twitt attı ve sert çıktı.. "Özersay ve çetesi"

UBP Eski Genel Başkanı, Eski Başbakan, UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün hakkındaki çıktığını iddia ettiği “yalan haberlerin” HP Genel Başkanı Kudret Özersay tarafından hazırlandığını iddia etti.

Özgürgün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Kendini haklı çıkarmak için 15 aydır polis içerisinde varlığını bildiğimiz birkaç yandaşıyla kamuoyuna sürekli siyasi makamını da kullanarak bu tip yalan haberleri pompalamakta olan Kudret Özersay yolun sonuna gelmiş bir politikacının hırçınlığın ve saldırganlığını sergilemektedir” dedi.

İşte açıklaması: 30/05/2019 tarihli ülkemin saygın gazetelerinden bazılarının (KIBRIS gazetesi, AFRİKA gazetesi, HABERCİ gazetesi)baş sayfada şahsımla ilgili gerçeği yansıtmayan dedikodudan ibaret söylemleri varmış gibi haber yapması beni derinden üzmüştür. Yalan haberlerle ilgili yasal süreci başlattık.

Kendini haklı çıkarmak için 15 aydır polis içerisinde varlığını bildiğimiz birkaç yandaşıyla kamuoyuna sürekli siyasi makamını da kullanarak bu tip yalan haberleri pompalamakta olan Kudret Özersay yolun sonuna gelmiş bir politikacının hırçınlığın ve saldırganlığını sergilemektedir.

15 aydır şahsıma karşı Kudret Özersay ve çetesi tarafından sürdürülen karalama kampanyaları karşısında halkımıza yalandan ve zarardan başka bir şey vermemiş bu kişiyle bütün gücümle mücadele etmeye devam edeceğim bilinmelidir.

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