Özgürgün:50 vekilin mal beyanlarını açıklayın, hepsinde bir şeyler bulunacaktır

İstifa talebi mecliste reddedilen UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün: "KKTC'ye dönmem için yeterli değil. Ülkeye dönmem isteniyorsa daha ciddi atımlar atılması lazım. Kurultay döneminde meclis başkanlığı teklif edilmişti. Derdim koltuk değil. Bana yönelik hataların düzeltilmesi gerek. Partimin ve ülkemin bana ihtiyacı olursa görevden kaçmam" dedi.

HAZMEDEMEDİM

“Teberrüken Uluçay ve Kudret Özersay’ın zorlamasıyla beni bir bahane bulup yargılamak için hükümet kurdular.50 milletvekilinin mal varlığı açılmıyor ama Kudret Özersay’ın zorlamasıyla Meclis Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün mal beyanlarını açıp Savcılığa yolluyor. 50 vekilin mal beyanlarını açıklayın, hepsinde bir şeyler bulunacaktır. Böyle saçma sapan bir sebeple dokunulmazlığın kaldırılması, kendi partimin buna onay vermesini hazmedemedim.