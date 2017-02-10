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Özgürgün’den 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’na destek...

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Özgürgün’den 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’na destek...
Başbakan Hüseyin Özgürgün, 16-19 Şubat tarihlerinde Başbakanlık himayelerinde yapılacak 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nun ülke tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Özgürgün, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, bisiklet turunun uluslararası düzeyde olmasına işaret ederek, bunun, turizm ülkesi KKTC için çok önemli olduğunu belirtti.

“Yapılabilecek sportif tanıtımların zirvesi” diyen Başbakan Özgürgün, bisiklet turunun daha ileriye taşınıp, dünyada önemli bisiklet turları arasına sokulabileceğini, KKTC’nin iklim ve coğrafyasının bunun için çok uygun olduğunu kaydetti.

Özgürgün, maddi katkı ve tanınmış sporcu ile takımların da katılımlarıyla bisiklet turuna ilginin artacağını ifade ederek, “O zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için mükemmel bir tanıtım olacaktır” dedi.

19 ŞUBAT’TA “HALK SÜRÜŞÜ” VAR...

Başbakan Özgürgün, halkı 19 Şubat’ta yapılacak “Halk Sürüşü”ne katılmaya çağırdı.

Başbakanlık himayelerinde Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu’nun işbirliğinde organize edilen 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu, 16-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

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