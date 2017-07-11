Özgürgün!den "82. vilayet" açıklaması

Başbakan Özgürgün, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın siyasi parti liderlerini bilgilendirme toplantısı sonrası basın açıklamasında bulundu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Konferansı sonrasında gerçekleştirilen bu toplantının oldukça faydalı olduğunu belirtti.

Gelinen aşamada Rum kesiminin yerleşmiş Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde bir çözüm düşüncesi bulunmadığının ve bu zeminde 48 yıldır devam eden görüşmelerin müdahale edilmezse 48 sene daha devam edeceğinin görüldüğünü kaydeden Özgürgün, Birleşmiş Milletler, İngiltere ve Avrupa Birliği temsilcilerinin de bu görüşte olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının BM parametrelerinden farklı şekilde Rum tarafının istediği gibi “azınlık” olmayı kabul etmeyeceğini anlatan Özgürgün, öte yandan Kıbrıs Türk tarafının her hangi bir şekilde 82. vilayet olma düşüncesi de bulunmadığını dile getirdi.

KKTC devletinin bazı sıkıntılara rağmen yoluna devam edecek durumda olduğunu dile getiren Özgürgün, nelerin olamayacağının ortaya konduğunu kaydederek, bundan sonraki süreçte neler olabileceğinin de süratle ortaya konması gerektiğini ifade etti.

Özgürgün, bu konuda ortak zemin bulunabileceğine inanç belirterek, Türkiye ile de istişareler yapılması gerektiğini anlattı.