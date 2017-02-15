 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.918
  • Altın 144,828
  • Dolar 3,6860
  • Euro 3,8850
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAOkul saatleri yine değişti!

Özgürgün'den Anastasiadis'e gerginlik dolu sesleniş!

»
Özgürgün'den Anastasiadis'e gerginlik dolu sesleniş!
Başbakan Özgürgün, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden, Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis'e seslenerek, "ENOSİS'i felaket günü ilan et ve 20 Temmuz'u sen de coşkuyla kutla" dedi.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Başbakan Hüseyin Özgürgün resmi sosyal medya hesbaı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamalarda, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'e seslenerek, ENOSİS'in 1970'li yıllarda bir çok Türkün yanında Rumu da öldürdüğünü belirterek, Rum liderin "siz de 20 Temmuz'u kutlamayın" deyip ENOSİSE destek verdiğini vurguladı.

Özügrgün açıklamasının devamında Anastasiadis'e, "Binlerce Rum öldüren ve K.Türklerini soykırıma uğratan ENOSİS'i felaket günü ilan et ve 20 Temmuz'u sen de coşkuyla kutla" çağrısında bulundu.

Özgürgün paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

ozgurgun-001.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • YDP, Cumhurbaşkanlığı’nın tutumundan memnun14 Şubat 2017 Salı 14:53
  • Çözüm sürecine ENOSİS darbesi!14 Şubat 2017 Salı 12:03
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Eide ile telefonda görüştü14 Şubat 2017 Salı 09:00
  • Akıncı: "İki evete ihtiyacımız var"12 Şubat 2017 Pazar 18:14
  • Özyiğit'ten Anastasiadis'e çağrı; "Kararı yürürlüğe sokma!"12 Şubat 2017 Pazar 18:10
  • "Sürece son noktayı koymakla eş anlamlıdır"12 Şubat 2017 Pazar 14:52
  • “Sayısı konuşulabilir ama Türk askeri orada bir şekilde bulunacak"12 Şubat 2017 Pazar 10:33
  • “’Müzakere yapma, çekil’ demek kolay. Ya sonra?..”09 Şubat 2017 Perşembe 18:36
  • Konular çapraz görüşülecek!09 Şubat 2017 Perşembe 16:59
  • Liderler görüşmesi tamamlandı09 Şubat 2017 Perşembe 15:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti