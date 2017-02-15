Özgürgün'den Anastasiadis'e gerginlik dolu sesleniş!

Başbakan Özgürgün, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden, Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis'e seslenerek, "ENOSİS'i felaket günü ilan et ve 20 Temmuz'u sen de coşkuyla kutla" dedi.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Başbakan Hüseyin Özgürgün resmi sosyal medya hesbaı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamalarda, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'e seslenerek, ENOSİS'in 1970'li yıllarda bir çok Türkün yanında Rumu da öldürdüğünü belirterek, Rum liderin "siz de 20 Temmuz'u kutlamayın" deyip ENOSİSE destek verdiğini vurguladı.

Özügrgün açıklamasının devamında Anastasiadis'e, "Binlerce Rum öldüren ve K.Türklerini soykırıma uğratan ENOSİS'i felaket günü ilan et ve 20 Temmuz'u sen de coşkuyla kutla" çağrısında bulundu.

Özgürgün paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi: