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Özgürgün’den Arıklı’ya: HP’yi hükümetten atın, adaya geleyim

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Özgürgün’den Arıklı’ya: HP’yi hükümetten atın, adaya geleyim
Özgürgün’den Arıklı’ya: HP’yi hükümetten atın, adaya geleyim

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs Programına katılarak gündemle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu

Hükümetin “icraat kabızlığı” çektiğini ifade eden Arıklı, hükümetin yıkılıp yeniden bir seçime gidilmesi gerekiğini belirtti.

“Bu hükümet bozulursa hükümetin alternatifleri konusunda fikir jimnastikleri yapıyoruz.” diyen Arıklı, hükümetin üç dört alternatifi  olduğunu söyleyen Arıklı en zorunun UBP –YDP VE DP olduğunu söyledi.

Hüseyin Özgürgün konsuna da değinen Arıklı, Özgürgün’den yana sıkıntı olmadığını hatta kendisine “Halkın Partisini hükümetten atın ben yarın adaya geleyim ve 26 milletvekilli hükümete destek vereyim” dediğini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar’a bir mesaj gönderdiğini açıklayan Arıklı, iki sandık bir araya gelirse cumhurbaşkanlığına destek veririz dediğini ancak karşılık olarak sadece “konuşalım” yanıtını aldığını söyledi.

Kudret Özersay ve Ersin Tatar’ın kendilerini dev aynasında gördüklerini belirten Arıklı, “benim onlardan daha düşük oy alacağımı kimse iddia edemez göreceğiz” dedi.

“Erken seçim şartıyla dışarıdan UBP’ye destek vermeye hazırız” diyen Erhan Arıklı şöyle konuştu:

“Çok acil erken seçime ihtiyaç var. Bu yapıyla sorunların altından kalkılması mümkün değil. Seçim sistemini sadeleştirilmeliyiz karmayı kaldırmalıyız. Yoksa bu şartlarda mümkün değil”

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