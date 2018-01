Özgürgün'den CTP'ye: "Her çöküşte renginizi, logonuzu sloganınızı değiştiniz!”

“Komünist düzene inandılar komünizm çöktü. AB’ci oldular şimdi AB’yi anmıyorlar! Federalist oldular Cenevre ve Crans Montana’da o da çöktü. Şimdi ağızlarına Kıbrıs konusunu alamıyorlar."

KKTC 3’ncü Cumhurbaşkanı ve UBP Onursal Başkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun da katıldığı Lefke’deki mitingde konuşan Özgürgün Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Halkın Partisi’nin UBP hakkındaki söylemlerine de sert ve net yanıtlar verdi.

“Hep hatırlatıyorum: 93’te geldiler. Yıkıp gittiler. 2013’te gelip barış diyerek herkesi umutlandırıp yıkıp gittiler. Umutları da götürdüler” diye konuşan Özgürgün, “Bunlar yapamaz sadece konuşur bozar ve yıkar. Bir daha yıkıp dökmelerine her gün ülkemizde yeni bir gerginlik yaratmalarına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

“Bir dikili ağacınız yok… koyduğunuz her vizyon on yıl içinde sırayla çöktü. Her çöküşte renginizi, logonuzu sloganınızı değiştiniz!”

Özgürgün CTP’ye “Bu ülkede cumhuriyeti kimler kurdu? Tüm yolları, barajları kim yaptı? Biz yaptık. Bu ülkenin deniz limanlarını, havalimanlarını, sanayi bölgelerini, üniversiteleri kim kurdu? Bu ülkenin turizmini kim yaşattı ve geliştirdi? Spor tesislerini, sosyal konut projelerini kim inşa etti? Hayvancıya çiftçiye esnafa sanayiciye ilk teşvikleri kim verdi? Gençlere kırsal kesim arazilerini kim verdi? Bir dikili ağacın yok! Bunlar yapamaz atar tutar. UBP yapar. Alnımız açık biz hizmet veriyoruz” şeklinde sordu.

Özgürgün CTP’nin son on yılda vizyon diye ortaya koyduğu ancak sönüp yıkılan vizyonunu da şu sözlerle anlattı; “Komünist düzene inandılar komünizm çöktü. AB’ci oldular şimdi AB’yi anmıyorlar! Federalist oldular Cenevre ve Crans Montana’da o da çöktü. Şimdi ağızlarına Kıbrıs konusunu alamıyorlar. Bunların koydukları her vizyon on yıl olmadan çöktü. Her çöküşte renkleri değişti. Amblemleri değişti. Dal budak koydular. Buna karşılık, bu ülkede 42 yıldır ortaya koyduğu vizyonlar dimdik ayakta duran, ülkenin dört bir yanını aydınlatan bir tek güneş var. O da UBP’dir. Biz bu ülkenin sönmeyen güneşi, Cumhuriyetin yılmaz bekçileriyiz”.