 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.802
  • Altın 152,287
  • Dolar 3,6829
  • Euro 3,9379
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAÖnce karısını sonra kendini bıçakladı!

Özgürgün'den Dizdarlı'ya: "Yetki dışına çıktınız"

» »
Özgürgün'den Dizdarlı'ya: "Yetki dışına çıktınız"
Başbakan Özgürgün yasa dışı olarak "özel seyahatinde" devlet kasasından çıkardığı bütçeyle ilgili hazırlanan rapora ilişkin açıklamada bulundu.

Ombudsman Emine Dizdarlı'nın Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün ekibiyle birlikte İstanbul'a yaptığı ziyaretin masraflarının kendisi tarafından ödenmesi gerektiğini belirten raporun basında yayınlanmasından sonra, Özgürgün Dizdarlı'ya bir yazı göndererek yetkisi dışına çıktığını bildirdi.

Özgürgün'ün yazısı şöyle;

"Yazılı ve görsel basında çıkan konu ile ilgili raporunuzu üzülerek okudum.

Bilindiği üzere 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi Yasası'nın 13. maddesinin 1. fıkrasının A bendinde Bakanlar Kurulu'nun yetkiniz dışında olduğu belirtilmektedir.

Aynı maddenin ikinci fıkrası ise 1. fıkranın A bendinde öngörülen makamların ve kurumların yetkisi dahilinde olan koularla ilgili müracaat veya duyum alınması durumunda konuyu ilgili makama iletmeniz gerektiği şeklinde düzenlenmiştir.

Bu bağlamda, hali hazırda konu ile ilgili müracaat Anayasal kurumlarımız olan Sayıştay Başkanlığı ve Hukuk Dairesi'ne iletilmiş ve müracaatı yapanlara gerekli yanıtlar verilmişken yukarıda bahsedilen mevzuatı ilgili makamlara iletmeniz yerine yetkiniz dışına çıkarak böyle bir rapor yayınlamanıza anlam verilememiştir.

Bilgi edinilmesini ve gerekli titiziliğin gösterilmesini rica ederim..."

Hüseyin Özgürgün

Başbakan

İglili Haber: Ombudsman Emine Dizdarlı'nın raporu için tıklayınız

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Gannavuriye özgürlük için Meclis önünde eylem düzenleniyor18 Nisan 2017 Salı 13:55
  • Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Rum tarafını kınadı18 Nisan 2017 Salı 13:00
  • BRTK'da 2 saat iş bırakma eylemi18 Nisan 2017 Salı 13:00
  • TDP Aygün örgütü kuruldu18 Nisan 2017 Salı 12:58
  • Devlet Laboratuarı’ndaki yangın için meclis’te 5 üyeli araştırma komitesi kuruldu18 Nisan 2017 Salı 12:44
  • TIP-İŞ, hükümetin sağlık politikalarını protesto etti18 Nisan 2017 Salı 12:37
  • Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan seferberlik çağrısı yaptı18 Nisan 2017 Salı 12:05
  • KAR-İŞ’in araçlı eylemi devam ediyor18 Nisan 2017 Salı 12:04
  • Ertuğruloğlu: KKTC'de Başkanlık sistemine geçmeli18 Nisan 2017 Salı 11:30
  • Önce karısını sonra kendini bıçakladı!18 Nisan 2017 Salı 11:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti