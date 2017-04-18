Özgürgün'den Dizdarlı'ya: "Yetki dışına çıktınız"

Başbakan Özgürgün yasa dışı olarak "özel seyahatinde" devlet kasasından çıkardığı bütçeyle ilgili hazırlanan rapora ilişkin açıklamada bulundu.

Ombudsman Emine Dizdarlı'nın Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün ekibiyle birlikte İstanbul'a yaptığı ziyaretin masraflarının kendisi tarafından ödenmesi gerektiğini belirten raporun basında yayınlanmasından sonra, Özgürgün Dizdarlı'ya bir yazı göndererek yetkisi dışına çıktığını bildirdi.

Özgürgün'ün yazısı şöyle;

"Yazılı ve görsel basında çıkan konu ile ilgili raporunuzu üzülerek okudum.

Bilindiği üzere 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi Yasası'nın 13. maddesinin 1. fıkrasının A bendinde Bakanlar Kurulu'nun yetkiniz dışında olduğu belirtilmektedir.

Aynı maddenin ikinci fıkrası ise 1. fıkranın A bendinde öngörülen makamların ve kurumların yetkisi dahilinde olan koularla ilgili müracaat veya duyum alınması durumunda konuyu ilgili makama iletmeniz gerektiği şeklinde düzenlenmiştir.

Bu bağlamda, hali hazırda konu ile ilgili müracaat Anayasal kurumlarımız olan Sayıştay Başkanlığı ve Hukuk Dairesi'ne iletilmiş ve müracaatı yapanlara gerekli yanıtlar verilmişken yukarıda bahsedilen mevzuatı ilgili makamlara iletmeniz yerine yetkiniz dışına çıkarak böyle bir rapor yayınlamanıza anlam verilememiştir.

Bilgi edinilmesini ve gerekli titiziliğin gösterilmesini rica ederim..."

Hüseyin Özgürgün

Başbakan

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