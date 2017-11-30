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Özgürgün'den Hrisostomos'a yanıt

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Özgürgün'den Hrisostomos'a yanıt
Başbakan Özgürgün: “Başpiskopos alışılmış saygısızlığını sürdürüyor... İddiaları utanmazlık ve soysuzluk”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs adasının tarihi sürecinde Kıbrıs Türklerine karşı her türlü düşmanca eylem ve söylemlerin mimarı, finansörü Rum Ortodoks Kilisesi’nin şimdiki Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, hala alışılmış saygısızlığını sürdürmeye devam ettiğini söyledi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün yaptığı açıklamada, Başpiskopos Hrisostomos’un Rum gençlerine yönelik katıldığı bir etkinlikte, öğrencilerin sorularına verdiği yanıtlarda Kıbrıs Türk halkını aşağılayıcı tavırlarını sürdürerek, saygı sınırlarının yanı sıra haddini de aştığını vurguladı. Başbakan Özgürgün açıklamasına şöyle devam etti:

“Başpapazın Türkiye’nin garantörlüğünün sonlandırılması, Türk Devletinin Türkiye ile bağlarını koparması, tüm kuzey göçmenlerinin geri dönmesi şartına bağladığı Avrupa çerçevesinde iki devletli çözüm şekli önerisi AKEL’in sahte öfkesini alsa da, bilinmelidir ki karşısındaki öğrencilere anlatılan masaldan öte anlam taşımamaktadır. Yüce Türk Ulusu’nun mensubu olmaktan her zaman onur ve gurur duyan Kıbrıs Türk halkı için, adadaki varlığı, kökeni, tarihi bilinmesine rağmen ‘Ekonomik baskılarla İslamlaştırılmış Ortodoks Hristiyan Rum kökenliler’ diye söz etmek en hafifiyle utanmazlıktır, saygısızlıktır, soysuzluktur.”

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