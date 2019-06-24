Özgürgün'den milletvekilliğinden istifa resti!

UBP grup toplantısı sona erdi.
KOmitenin kurulması yönünde bir eğilim var.
UBP Lefkoşa Milletvekili ve eski başbakan Hüseyin Özgürgün'ün olanlara ne kadar tahammül edebilirim dediği ve milletvekilliğinden istifa edebileceği de konuşuluyor...
UBP grup toplantısı sona erdi.
KOmitenin kurulması yönünde bir eğilim var.
UBP Lefkoşa Milletvekili ve eski başbakan Hüseyin Özgürgün'ün olanlara ne kadar tahammül edebilirim dediği ve milletvekilliğinden istifa edebileceği de konuşuluyor...
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