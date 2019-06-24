Özgürgün'den ŞOK Açıklamalar, Dokunulmazlık meselesi kasıt (CANLI YAYIN)

Özgürgün: Dokunulmazlık meselesi kasıt. Bu bir siyasi sonuçtur.
Bu bir kasıtlı komplodur.
Bunları içime sindiremedim.
Başsavcılıkta kumpas var. Özersay bu topluma sokulmuş bir nifaktır.
Özersay benim Cumhurbaşkanı adayı olmamdan korkuyor. özersay UBP'nin oylarını alamayacak. Kapı kapı örgüt örgüt gezeceğim. Ben aday değilim.
Arkadaşlarına söyledim Milletvekilliğinden de ayrılabilir. Belki de yarın ayrılabilirim Milletvekilliğinden.
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