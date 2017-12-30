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ÖZGÜRGÜN'E 700 BİN DOLAR GÖNDERMESİ

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ÖZGÜRGÜN'E 700 BİN DOLAR GÖNDERMESİ
30 Aralık 2017 tarihli Detay Gazetesi...

Sendikal Platform üyesi sendikalardan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN) ve Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN) başkan ve temsilcileri dün sabah Başbakanlık önündeydi. 

Sendikal Platforma üye 8 sendika “temiz siyaset ve yolsuzlukların araştırılması” talebiyle Başbakanlık önünde eylem yaptı. Sendikalar,  Başbakanlığa, üzerinde temsili Euro, TL, Sterlin ve Dolarların olduğu ayakkabı kutusu bıraktı.

ELCİL: “TOPLUMSAL ÇIKARI ÖNE TUTAN, KAMUSAL YARAR GÖZETEN POLİTİKALARA İHTİYACIMIZ VAR
Eylemde ilk sözü KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil aldı. Elcil, son dönemde ülkedeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının arttığıyla ilgili gözlemleri olduğunu söyledi.

FELEK: “OBJEKTİF, ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR OLMAKTAN UZAK SİYASETÇİLERE RAĞBET ETMEYİN
Felek, seçime gidilen bu dönemde halka çağrıda bulunarak, objektif, şeffaf ve hesap verebilir olmaktan uzak siyasetçilere rağbet etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

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