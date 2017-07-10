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Özgürgün:”Kıbrıs Türklerinin toplumsal gelişiminde basının yeri oldukça büyüktür”

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Özgürgün:”Kıbrıs Türklerinin toplumsal gelişiminde basının yeri oldukça büyüktür”
Başbakan Hüseyin Özgürgün,11 Temmuz Basın Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Türklerinin tarihi süreçteki toplumsal gelişiminde basının yeri  ve öneminin oldukça büyük olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türkleri’nin varoluş mücadelesi sürecinde yaşadıklarının  Kıbrıs Türk basınının tarihi gelişimine de yön verdiğini ifade etti.

Başbakan  Hüseyin Özgürgün,11 Temmuz Basın Günü nedeniyle mesaj yayımlayarak,   “Kıbrıs Türkleri’nin 11 Temmuz 1889 tarihinde çıkardığı ilk Türkçe gazete Saded’in yayım hayatına başlamasının 128. yıldönümünde, büyük fedakarlıkla görev ifa eden Kıbrıs Türk medyasının tüm çalışanlarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlarım” ifadelerini kullandı.

Başbakan Özgürgün  mesajında,  Ada’da yarım asrı aşkın süredir devam eden siyasi gelişmelerde, özellikle toplumsal mücadele yılları olarak anılan o karanlık dönemde basıncıların Kıbrıs Türklerinin sesini dünyaya duyurma görevini çok zor şartlar altında yerine getirdiğini ifade etti.

Başbakan Özgürgün mesajında şöyle devam etti:

“ O yıllarda, basıncılarımızın fedakarlıkları sayesinde, umutsuzluk içerisinde olan halkımız güç ve moral bularak özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini sürdürmüş, tüm izolasyon, ambargolara karşın dimdik ayakta durmuş ve bugünlere kadar gelmeyi başarmıştır. Bundan sonra da, şartlar ne olursa olsun yoluna devam edecek, her dönemde halkın sesi olan güçlü Kıbrıs Türk basını sayesinde dünyaya duruşunu yansıtacaktır.”

Kıbrıs Türk halkının haklı davasını dünya kamuoyuna duyurma misyonu çerçevesinde yayına başlayan basın-yayın organlarının bugün gelişerek, en çağdaş, modern teknolojik donanım, altyapı ve alanında uzman personeli ile hizmet verdiğini ifade eden Özgürgün, hükümet olarak, her geçen gün güçlenen ve ülkede demokrasi ve çok sesliliğin gelişmesine büyük katkılar sağlayan basın-yayın sektörünün daha iyi noktalara ulaşması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Özgürgün, “Bu duygu ve düşüncelerle, geçmişten bugüne ülkemiz basınına özveri ile hizmet vermiş tüm basın çalışanlarının 11 Temmuz Basın Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

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