Özgürgün:“Tatar’ın eli kolu bağlı, çaresiz, dipsiz kuyuya atılmayı bekliyor”

Eski başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hüseyin Özgürgün, dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı

Eski başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hüseyin Özgürgün, dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaparak, UBP milletvekillerinin de onay vermesinin ağrına gittiğini aktardı ve Ersin Tatar’ı oyuna getirmek isteyenler olduğunu herkesin bildiğini, ancak Tatar’ın eli kolu bağlı, çaresiz bir tavır içinde, dipsiz kuyuya atılmayı beklediğini vurguladı.

Bazı yayın organlarında, kendisi ile ilgili yargısız infazların devam ettiğine dikkat çeken Hüseyin Özgürgün, dokunulmazlığının kaldırılmış olmasının değil, yıllarca birlikte çalıştığı arkadaşlarının birkaç dakika içinde el kaldırıp, suçluymuş gibi bir hava yaratılmasının kendisini yaraladığı belirtti.

ÖZGÜRGÜN, GEÇMİŞİ ANIMSATTI…

Hayatı boyunca şahsi çıkarı; toplumun, devletin ve Türkiye’nin önüne koymadığından bahseden Özgürgün, “Çok sayıda atletizm şampiyonluklarım vardır. Tabii ki kendiniz koşuyorsunuz ve kazanmak istiyorsunuz. Benim kafamda, temsil ettiğim okulumun, ülkemin kazanması, kendimin kazanmasından da önde olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

“HERKES, KİŞİSEL HESAP YAPANLARIN KURBANI OLDUĞUMU BİLİYOR”

Futbol oynadığı yıllarda da takımın kazanması, takım oyununun en iyi oynanması, en birincil hedefi olduğunun altını çizen Hüseyin Özgürgün, bu hedeflerinin siyasi yaşantısında devam ettiğini, UBP’nin ve KKTC’nin kazanımlarını hep en önde tuttuğunu aktardı ve “KKTC’de herkes, kişisel hesap yapanların kurbanı olduğumu çok iyi biliyor” ifadelerini kullandı.

“TATAR’IN ELİ KOLU BAĞLI, ÇARESİZ, DİPSİZ KUYUYA ATILMAYI BEKLİYOR”

Kendisine karşı kişisel hesap peşinde koşanların, her türlü oyunu yapanların, şimdi de aynı oyunlarını oynadığını ve aynı oyunlarda yer alanları kurban etmek üzere olduklarını işaret eden Özgürgün, “Sayın Ersin Tatar’ı oyuna getirmek isteyenler olduğunu herkes net bir şekilde biliyor. Sayın Tatar da bunu iyi biliyor, ama eli kolu bağlı, çaresiz bir tavır içinde, dipsiz kuyuya atılmayı bekliyor” dedi.

“UBP VEKİLLERİNİN ONAYLAMASI AĞIRIMA GİTTİ”

Kimseyle kişisel bir kırgınlığı olamayacağından söz eden Hüseyin Özgürgün, siyasette, arkadan hançerlemelere alıştığını anımsatarak, “Kendi partimin mensubu vekillerin iki dakika içerisinde benimle ilgili dokunulmazlık kararını onaylaması tabii ki ağırıma gitti. Ancak verilmeyecek bir hesabım yok. Aileme, daha çok zaman ayırabiliyorum. Mutluyum” değerlendirmelerinde bulundu.

“DÜŞÜNMESİ GEREKENLER ‘SADECE’ KONUŞANLAR, ‘SADECE’ DEMEÇ VERENLER”

Her zaman UBP ama ondan önce devlet için çalıştığına dikkat çeken Özgürgün, “Asıl düşünmesi gerekenler; KKTC devletinin varlığı ve bütünlüğü, devamlılığı için sadece demeç verenlerdir. Sadece konuşanlardır” ifadelerine yer verdi.

“ÜLKEDE SİYASET KİRLENMİŞTİR”

Hiçbir siyasiye karşı bir kırgınlık veya kin beslemediğini vurgulayan Hüseyin Özgürgün, “Benim hayatımda kin ve nefret yoktur. Ülkede siyaset kirlenmiştir. Herkes, elini vicdanına koymalı, önce halkımız ve devletimiz gelmelidir” dedi.

“KİŞİSEL HESAP YAPANLARA FIRSAT VERİLMEMELİ”

Hüseyin Özgürgün ayrıca, UBP’de veya ülkede, kişisel hesap yapmayı siyaset sananlara fırsat verilmemesi gerektiğinin altını çizerek cümlelerini noktaladı.