"Özgürgün'ün açıklaması açık çektir"

Halkın Partisi lideri Kudret Özersay, Başbakan Özgürgün’ün erken seçim çağrısına olumlu oy kullanacağını açıklamasının ardından ana muhalefet partisi CTP’nin de “hodri meydan” demesine ilişkin eleştiride bulundu.

Özersay, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, Özgürgün’ün “öneriyi meclise getirsinler biz evet diyeceğiz” sözlerine CTP’nin “hodri meydan, hiç olmazsa yedi kişinin imzasını getirin hemen tamamlayalım ve erken seçimi ilan edelim” açıklaması yaptığını, bu açıklamaların somutlaşmaması durumunda popülizm ve siyasi intihar olacağını kaydetti.

HP lideri Özersay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sayın Özgürgün bir süre önce erken seçim için “muhalefet tarih versin” demişti.

Biz Halkın Partisi olarak Haziran 2017 dedik, TIS çıkmadı!

Sn. Özgürgün dün ne demiş?

“Seçim çağrısı yapanların, bu çağrılarını öneri olarak meclise getirmeleri halinde UBP olarak “evet” diyeceğiz” demiş!

Kime diyor? Meclis’teki muhalefete!

Peki Meclis’teki ana muhalefet partisi olarak CTP ne demişti? “Hodri meydan”, “"Elli defa, "hiç olmazsa yedi kişinin imzasını getirin hemen tamamlayalım ve erken seçimi ilan edelim" demişti.

Meclis İç Tüzüğü ne diyor?

Madde 81 ve 98’e göre vekiller seçimlerin yenilenmesi önerisi verebilir, Meclis Başkanlığı bunu Hukuk ve Siyasi İşler Komitesine DERHAL iletir.

Sonra Genel Kurul’a gelir ve orada üye tam sayısının SALT ÇOĞUNLUĞUYLA onaylanırsa seçimlerin yenilenmesi kararı alınmış olur.

CTP’nin vekil sayısı 20, UBP’nin 18.

UBP ve CTP erken seçim konusundaki sözlerinde samimiyseler beklentimiz özetle şudur:

1- Bu sabah itibariyle CTP vekillerinden birkaçının Meclis Başkanlığına ERKEN SEÇİM önerisi vermelerini;

2- Sayın Sibel Siber’in bunu hemen Hukuk Siyasi İşler Komitesine iletmesini;

3- UBP’nin o Komitedeki vekillerinin muhalefetle GERÇEKTEN ERKEN olan bir tarihte erken seçim yapılması konusunda(tercihen Meclis tatili öncesinde) uzlaşmalarını;

4- Genel Kurul’da da toplamda 38 oya sahip CTP-UBP’nin en azından 26’yı bulmalarını bekliyoruz.

Bu önerinin verilmemesi durumunda CTP’nin;

Önerinin verilmesi ama Komite ve Genel Kurul’da destek verilmemesi durumunda ise UBP’nin erken seçime dair isteğini, iradesini ya da samimiyetini sorgulamak gerekecektir.

Öyle yahut böyle “öneriyi meclise getirsinler biz evet diyeceğiz” lafı bir nevi açık çektir. Sn. Özgürgün bu sözünün gereğini yerine getirmezse siyaseten intihar etmiş olur. CTP ise bu açıklamaya rağmen Meclis’te öneri verme yoluna gitmezse, erken seçime dair “hodri meydan” çağrılarının popülizm olduğu sonucuna varılır. CTP’nin “elli defa çağrı yapmak yerine bu kez bir defa öneri vermesi” kimin ne isteyip istemediğini göstermeye yetecektir.

Erken seçim için halihazırda GEÇ BİLE kalınmıştır.