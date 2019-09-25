  • BIST 101.882
  • Altın 279,559
  • Dolar 5,6932
  • Euro 6,2542
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Özgürgün'ün dokulumazlığı kaldırılıyor... UBP yolu açtı...

» »
Özgürgün'ün dokulumazlığı kaldırılıyor... UBP yolu açtı...
Özgürgün'ün dokulumazlığı kaldırılıyor... UBP yolu açtı...

Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu bugün Cumhuriyet Meclisi’nde toplanarak Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırıp kaldırılmamasını tartıştı.

Yapılan toplantıda Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

Cumhuriyet Meclisi’nde Hüseyin Özgügün’ün dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan komite, yarın bu yönde karar alacak.

Cumhuriyet Meclisi’nde Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığı ile ilgili kurulan komite yarın karar amacıyla toplanacak.

Komitede UBP’den Yasemin Öztürk,  Hamza Ersan Saner, Oğuzhan Hasipoğlu, CTP’den Fazilet Özdenefe, Salahi Şahiner, HP’den Mesut Genç ve Gülşah Sanver Manavoğlu var.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beykoy ile Alevkayası arasında yangın çıktı25 Eylül 2019 Çarşamba 13:49
  • Ağ ile pulya avına yasal işlem25 Eylül 2019 Çarşamba 13:47
  • Sokak ortasında kadına şiddet ve soygun25 Eylül 2019 Çarşamba 13:45
  • Kundaklama (Gelişme)25 Eylül 2019 Çarşamba 13:43
  • Kınık: "Kıbrıs Türkü ve KKTK'nin haklarının savunulması gerekiyor"25 Eylül 2019 Çarşamba 13:23
  • Domateste fiyat artışları: “Fiyatı dengelemek için sınırlı ithalat gündeme gelebilir”25 Eylül 2019 Çarşamba 13:21
  • Karpaz’a yeniden yerleşmek isteyen Rumlara teşvik25 Eylül 2019 Çarşamba 12:13
  • Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu heyeti adada temaslarda bulunacak25 Eylül 2019 Çarşamba 12:05
  • Evkaf sokak hayvanları için iki toplumlu tango etkinliği düzenliyor25 Eylül 2019 Çarşamba 12:02
  • Uluçay İspanya’da Yarışmada Dereceye Giren Otello Çoksesli Korosu yöneticilerini kabul etti25 Eylül 2019 Çarşamba 12:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti