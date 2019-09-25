Özgürgün'ün dokulumazlığı kaldırılıyor... UBP yolu açtı...

Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.
Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu bugün Cumhuriyet Meclisi’nde toplanarak Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırıp kaldırılmamasını tartıştı.
Yapılan toplantıda Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.
Cumhuriyet Meclisi’nde Hüseyin Özgügün’ün dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan komite, yarın bu yönde karar alacak.
Cumhuriyet Meclisi’nde Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığı ile ilgili kurulan komite yarın karar amacıyla toplanacak.
Komitede UBP’den Yasemin Öztürk, Hamza Ersan Saner, Oğuzhan Hasipoğlu, CTP’den Fazilet Özdenefe, Salahi Şahiner, HP’den Mesut Genç ve Gülşah Sanver Manavoğlu var.
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