  • BIST 104.804
  • Altın 276,804
  • Dolar 5,7377
  • Euro 6,3048
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Özgürgün'ün dokunulmazlığı Cumhuriyet Meclisi gündeminde

» »
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Genel Kurul, gündemindeki konuları ele alacak. Meclis gündeminde Özgürgün'ün dokunulmazlığı konusu da var.
Özgürgün'ün dokunulmazlığı Cumhuriyet Meclisi gündeminde

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 12.35’te toplanan Genel Kurul, gündemindeki konuları ele alacak.

Genel Kurulda ilk olarak başkanlığın genel kurula sunuşları yapıldı.

Genel Kurul Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi ile Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurulda Üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi okundu ve onaylandı.

Genel Kurul’da daha sonra Başbakanlığın, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğünün 91’inci maddesi uyarınca Genel Kurul’da ve komitelerde görüşülmeye devam edilecek ve geri çekilecek yasa ve karar tasarılarına ilişkin tezkeresi; Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile KKTC hükümeti arasında Askeri Eğitim Desteğine İlişkin Protokol; Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasına ilişkin protokol; Başbakanlığın, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğünün 91’inci maddesi uyarınca Genel Kurul’da ve komitelerde görüşülmeye devam edilecek ve geri çekilecek yasa tasarılarına ilişkin tezkeresi ve Demokrat Parti Başkanlığı’nın Meclis sözcüsüne ilişkin tezkeresi bilgiye sunuldu.

GÜNDEMDE ÖZGÜRGÜN’ÜN DOKUNULMAZLIĞI KONUSU DA VAR

Toplantı gündeminde Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komitenin Konu Hakkındaki Raporu, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Genel Kurul’da Sayıştay Komitesinin, Birleştirilmiş Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti Ltd.'in 2014 Mali Yılı Kesin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu ile Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti. Ltd.'in 2015 Mali Yılı Kesin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin Raporu, Gazimağusa Belediyesi 1987-2004 Dönemi Genel Sayıştay Denetimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu, Türk Ajansı Kıbrıs'ın (T.A.K) 2010 ve 2011 Mali Yılları Kesin Hesaplarının Denetimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu da görüşülecek.

Toplantıda Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin, 27 Haziran, 2 Ağustos, 4 Eylül’de yaptığı toplantılarda aldığı kararları göstgeren cetveller ile komitenin Umur Yılmaz, Ali Manyera, Merter Refikoğlu, Mustafa Mercan, Ayşe Baltacı ve Medeni Tuğay'ın başvurusu üzerine hazırlanan denetçi raporlarına ilişkin raporlarına da yer verilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vadili’de süt verimi kalitesini etkileyen faktörlerle ilgili seminer düzenleniyor07 Ekim 2019 Pazartesi 12:42
  • Anastasiadis'ten üçlü görüşmeye olumlu yanıt: Görüşmeye hazırız07 Ekim 2019 Pazartesi 12:09
  • Afete Dirençlilik Sertifika Eğitimi başladı07 Ekim 2019 Pazartesi 12:01
  • Değirmenlik’te “5. Mevsim Yaşam” etkinliği yapıldı07 Ekim 2019 Pazartesi 12:00
  • DÜÇ arazilerinden kiralamaya hak kazanan üreticiler 14 Kasım’a kadar sözleşmelerini imzalayabilecek07 Ekim 2019 Pazartesi 11:53
  • Organik Tarım Yasası’na aykırı hareket edenler 5 yıla kadar hapis cezası alabilir07 Ekim 2019 Pazartesi 11:39
  • CTP'de bazı favori adayları liste dışında kaldı! İşte adayların aldığı oylar...07 Ekim 2019 Pazartesi 11:27
  • Deniz Mertsoy’un yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor07 Ekim 2019 Pazartesi 11:17
  • Hasan ve İlayda yoğun bakımda07 Ekim 2019 Pazartesi 10:47
  • Batı Nil Virüsü bir can daha aldı! 37 yaşındaydı...07 Ekim 2019 Pazartesi 10:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti