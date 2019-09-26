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Özgürgün'ün dokunulmazlığı konuşuluyor... Toplantıya ara verildi

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Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması ve hakkındaki soruşturmaların ilerletilmesi için kurulan özel komitenin bugünkü kritik toplantısına ara verildi.
Özgürgün'ün dokunulmazlığı konuşuluyor... Toplantıya ara verildi

Eski başbakanlardan Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması ve hakkındaki soruşturmaların ilerletilmesi için kurulan özel komitenin bugünkü kritik toplantısına ara verildi.

Bugün sabah saat 09.00’da toplanan özel komitenin bu saate kadar ara vermeden gerçekleştirdiği görüşmeler sürüyor.

Komiteden Özgürgün aleyhine bir karar çıkması halinde Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması için konu Meclis Genel Kurulu’na gidecek.

Ne olmuştu?

Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu dün, partinin önceki başkanı Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığı gündemiyle toplandı.

Özgürgün’ün, dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle önerge meclisin ilgili komitesinde çalışmalar devam ederken yapılan UBP Meclis Grubu toplantısında oy birliği ile “dokunulmazlığı kaldırılsın” şeklinde karar üretilmesi partinin eski başkanı hakkındaki tavrını netleştirdi.

Komitede kimler var?

Özel Komitede UBP’den Genel Sekreter Hamza Ersan Saner’in yanı sıra hukukçu milletvekilleri Yasemin Öztürk ile  Oğuzhan Hasipoğlu yer alıyor. Komitede CTP’yi Fazilet Özdenefe, Salahi Şahiner temsil ederken HP’den Mesut Genç ve Gülşah Sanver Manavoğlu görev yapıyor.

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