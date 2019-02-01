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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Özgürgün'ün Dosyası Meclis'te

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Başsavcılık, polisin tamamladığı Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hüseyin Özgürgün ile ilgili 2 dosyayı Cumhuriyet Meclisi'nin bilgisine sundu.
Özgürgün'ün Dosyası Meclis'te

Bilindiği üzere Hüseyin Özgürgün'ün mal bildirimi konusunda Meclise sunduğu dosyalarda eksiklik ve yanlış bilgilendirme olduğu noktasında bir süredir soruşturma gerçekleştiriliyordu. Başsavcılık'ın suç unsuru bulması durumunda Meclis'e göndereceği ifade edilen belgeler 28 Ocak tarihinde Meclis'e geldi.

Haber Kıbrıs'ın edindiği bilgiye göre Başsavcılık'ın Cumhuriyet Meclisi'ne sunduğu raporda Özgürgün ile ilgili iki noktada suç unsuru olabilecek ihmale rastlandığı ifade edildi. Süreç nasıl işleyecek Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Meclisi'ne gelen rapor için bir komisyon kurulacak. Tarafların savunması ve görüşünün alınmasının ardından ise Özgürgün'ün yargılanması için dokunulmazlığının kaldırılması Cumhuriyet Meclisi'nde oylanacak.

Bir dosya daha var Haber Kıbrıs'ın edindiği bilgilere göre Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün poliste soruşturulan bir dosyasının daha olduğu ve eksik ifadelerin tamamlanmaya çalışıldığı belirtildi.
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