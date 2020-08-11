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Özgürgün’ün İstifa dilekçesi Meclis’te

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Özgürgün’ün İstifa dilekçesi Meclis’te
Özgürgün’ün İstifa dilekçesi Meclis’te

UBP milletvekili, eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün dün akşam Milletvekilliğinden istifa edeceğini açıklamasının ardından, istifa dilekçesi Meclis’e ulaştı, istifa süreci resmen başladı.

Özgürgün’ün istifa dilekçesi Meclis Genel Kurulu’nda okundu. Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay istifa sürecinin gerçekleşmesi ile ilgili bilgi verirken istifanın genel kurul onayı ile gerçekleşebileceğine dikkat çekti, “Bundan sonra izleyeceğimiz süreç bu olacak” dedi.

 

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